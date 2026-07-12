Los pilotos de Fórmula 1 ya se preparan para un dolor de cabeza con el despliegue de energía en Spa-Francorchamps, con Fernando Alonso advirtiendo que podrían quedarse sin batería durante gran parte de la vuelta y caer a "menos potencia que F2".

La sede del Gran Premio de Bélgica es famosa por sus largas rectas y exigentes subidas, particularmente en el icónico primer sector, que lleva a los pilotos desde La Source, subiendo por Eau Rouge y Raidillon, por la recta de Kemmel y frenando para Les Combes.

Pero, al igual que las largas rectas de Silverstone y sus escasas zonas de frenada fuerte, Spa planteará a los nuevos coches de F1 un problema de despliegue dada la escasez de lugares para recargar suficientemente la batería a lo largo de una vuelta.

Alonso espera que los pilotos puedan usar toda su batería en el primer sector tras haberla cargado en la chicana de Bus Stop y en La Source, pero luego no tengan suficientes zonas de frenada para recuperar la energía de cara al segundo sector de alta velocidad.

"Silverstone y Spa tienen mucha sed de energía", dijo Alonso durante la previa del GP de Gran Bretaña. "No puedes desplegar en todas las rectas. La próxima semana va a ser lo mismo. Si despliegas en Spa desde la curva 1 [La Source] hasta la 5 [Les Combes], se acabó para el resto de la vuelta.

"Así que necesitas ahorrar un poco ahí para tener despliegue desde la curva 14 [Stavelot] hasta la Bus Stop [chicana, curvas 18 y 19]. Pero si despliegas en esas dos rectas, que es el despliegue óptimo, entonces hay un minuto, el sector dos, sin ningún despliegue.

"Y sin ningún despliegue, no podemos olvidar que este año tenemos significativamente menos potencia que el año pasado y menos potencia que F2. Ese es el caso cuando cortas el despliegue. Así que, sí, es un reto".

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Los motores V6 de F1 sin la ayuda de los elementos híbridos pueden producir alrededor de 540 CV, mientras que las cifras oficiales de F2 sitúan los motores Mecachrome actuales en torno a 610 CV. Pero cuando los coches de F1 despliegan toda la potencia del motor y la batería, pueden alcanzar alrededor de 1000 CV.

También hay que subrayar que los coches de F1 con despliegue seguirán siendo claramente más rápidos que los de F2. Por ejemplo, el tiempo de pole de Kimi Antonelli en Silverstone fue de 1m28.111s, mientras que en F2 la vuelta de pole de Rafael Camera fue de 1m39.690s.

El sentir de Alonso fue compartido por otros pilotos de la parrilla, con Spa considerado el peor para las reglas de la unidad de potencia de F1 junto con Silverstone, Monza y Suzuka. En el GP de Gran Bretaña, Alonso se refirió al complejo Maggotts-Becketts-Chapel como una "estación de carga", con las curvas reducidas a zonas de gestión de batería.

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"No hablemos demasiado pronto porque tenemos Spa la próxima semana… quizá Silverstone parezca genial en comparación con eso", añadió Bearman el pasado fin de semana.

"Me encanta Spa, pero Spa va a ser otra dolorosa, simplemente por la energía, como aquí", dijo también Verstappen en Silvestone.

La F1 ya ha actuado para abordar el problema tanto para este año como de cara a 2027 y 2028 reduciendo la dependencia de la energía de despliegue, cambiando finalmente la proporción de la potencia del motor de combustión interna frente a la del motor eléctrico de alrededor de 50/50 a alrededor de 60/40.

Información adicional de Filip Cleeren y Stuart Codling

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