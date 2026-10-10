Hamilton reclama cambios a la pista de Singapur: “Habría sido la carrera más aburrida sin lluvia”

La carrera sprint final de la temporada 2026 de Fórmula 1 produjo mucho caos. Solo 13 de los 22 coches llegaron a la meta, con el accidente de George Russell y la colisión entre los dos pilotos de McLaren en particular dando mucho de qué hablar en el paddock.

La primera de dos carreras en el Marina Bay Street Circuit pudo haber sido menos aburrida de lo temido, pero los pilotos subrayan que adelantar seguía siendo imposible. Especialmente en una pista parcialmente mojada, solo había una trazada, lo que hacía que superar a otro coche fuera una tarea extremadamente difícil para quienes estaban al volante.

Hamilton, que terminó la sprint en segunda posición, cree que se necesitan más cambios en la pista para hacer que las carreras en Singapur sean más atractivas tanto para los aficionados como para los pilotos.

Ya se han realizado varios cambios en el Marina Bay Street Circuit a lo largo de los años. La estrecha chicana – la Singapore Sling – fue modificada en 2013, mientras que las curvas originales de la 16 a la 19 fueron eliminadas en 2023 como resultado de obras de construcción.

Según Hamilton, sin embargo, hay que hacer más para crear una auténtica oportunidad de adelantamiento.

"Me encanta de verdad la carrera aquí, pero le estaba diciendo a Max que creo que necesitan cambiar la pista para quizá crear una recta más larga en algún lugar con el fin de permitirnos [adelantar], para que sea de verdad un gran circuito de carreras.

"Creo que tiene el potencial de ser un gran circuito de carreras. Es una pista estupenda para pilotar a una vuelta en clasificación, pero literalmente no hay ni un solo lugar donde potencialmente puedas acercarte para adelantar", dijo el siete veces campeón del mundo.

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

"Y luego en otros lugares, como la curva 16, hay un cambio de rasante en medio de la pista. Allí saltan chispas porque la pista no es especialmente plana. No sé si es por la lluvia o por lo que sea, pero creo que hay algunos ajustes que se pueden hacer para que este sea al 100% un gran circuito."

Hamilton añadió que la entretenida carrera sprint de 2026 dio una imagen algo engañosa y no debería verse como un ejemplo representativo.

"Me pareció divertida, pero si hubiera estado seco, probablemente habría sido la carrera más aburrida que habrían visto.

"Fue lo mojado, la lluvia, lo que la hizo emocionante. Así que, si siempre puedes hacer que llueva, entonces siempre va a ser una gran carrera sprint", bromeó el piloto de Ferrari.

"Pero, de lo contrario, probablemente habría sido simplemente una gestión de neumáticos sin complicaciones, todos quedándose detrás unos de otros."

¿Debería la F1 dejar de celebrar carreras sprint en circuitos urbanos?

Mientras Hamilton se fija en el trazado de la pista, Verstappen y Leclerc creen que la F1 también debería tener esto en cuenta al seleccionar las sedes para las carreras sprint.

Singapur – al igual que Mónaco el próximo año – fue elegida principalmente para ofrecer dos sesiones de clasificación, pero según los pilotos, las carreras en sí no son nada del otro mundo.

"Creo que no deberíamos organizar una sprint donde no se puede adelantar", dijo Verstappen.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

"Hay pistas donde puedes correr y adelantar, pero en algunos lugares no se puede adelantar y también vamos a tener sprints allí el próximo año", dijo el piloto de Red Bull, refiriéndose a Mónaco como sede sprint en 2027.

Según Verstappen, la falta de oportunidades de adelantamiento no se debe únicamente al circuito, ya que la normativa actual tampoco ayuda.

"La pista es genial, pero el problema que tenemos en este momento también es con el Overtake Mode, que aquí apenas hace nada. En realidad no ganas mucho en las rectas.

"Así que también eso, con cómo están todas las reglas en este momento y nuestras encantadoras baterías, simplemente no hace mucho. Ni siquiera puedes acercarte muchísimo o tener una gran diferencia de velocidad en este momento.

"Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo en que necesitamos una recta más larga o una horquilla más adecuada para adelantar, pero incluso con eso, también necesitamos un delta mayor en las rectas."

Leclerc fue un paso más allá y cree que la F1 no debería celebrar carreras sprint en circuitos urbanos en absoluto.

"No creo que tenga sentido celebrar carreras sprint en circuitos urbanos en general. Probablemente deberíamos usar estas sprints para tenerlas en pistas donde sea fácil adelantar, donde puedas tener mucha acción en pista y realmente añada algo al fin de semana. Mientras que aquí o en Mónaco, no creo que añada nada al fin de semana."