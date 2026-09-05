Vasseur admite que Ferrari pudo no llegar a la Q3 en Monza, pero advierte en carrera será diferente

Que Monza no fuera una pista favorable para Ferrari sobre el papel ya se sabía, pero probablemente nadie habría esperado ver a los SF-26 tan en riesgo en la Q2 del Gran Premio de Italia. Lewis Hamilton se salvó por apenas una milésima a costa del Audi de Gabriel Bortoleto y también Charles Leclerc estaba poco más adelante.

Después de este gran sobresalto, las cosas fueron decididamente mejor en la Q3, porque el monegasco terminó cuarto, por delante del siete veces campeón del mundo, pero muy probablemente ambos ganarán una posición, porque Oscar Piastri, que los precede en tercera posición con su McLaren, acabó bajo investigación por un impedimento a Liam Lawson y podría retroceder por detrás de ellos.

El análisis del jefe de equipo Frederic Vasseur, sin embargo, comenzó precisamente con el susto vivido en la Q2, que fue un poco una llamada de atención para los hombres del Cavallino. El directivo francés reveló también que en ese momento hubo además un problema relacionado con la batería, después de que en la primera tanda se hubiera elegido usar los neumáticos usados.

"Decidimos empezar el primer stint con los neumáticos usados, pero luego tuvimos un problema con la batería y estuvimos muy cerca de quedar eliminados. Pero fue una buena advertencia de cara a la siguiente sesión, visto que nos salvamos. Pero estuvo muy apretado, porque cuando hay diez coches en dos décimas es muy al límite", dijo Vasseur a los micrófonos de Sky Sport F1.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Manuel Eletto / Getty Images

Por sorpresa, la pole position la firmó el Alpine de Pierre Gasly, pero por delante de los SF-26 también está George Russell, que sin embargo pudo beneficiarse del rebufo de Kimi Antonelli, que tendrá que salir desde el fondo del grupo por una penalización relacionada con la unidad de potencia. Aunque reconoce el gran potencial de Mercedes, Vasseur se mantiene moderadamente optimista de cara a la carrera de mañana.

"Puede pasar de todo, pero sabíamos que sería extremadamente difícil batir a Russell, que tenía el rebufo de Kimi. Esperábamos lo mismo también para Verstappen y teníamos que mantenerlo detrás. Sabíamos que en Monza están los aficionados que nos empujan, pero que sería difícil pensando en el trazado de la pista. En cualquier caso, deberíamos salir desde el tercer y el cuarto puesto y es una buena opción para la carrera de mañana".

A diferencia de muchos otros equipos, Ferrari no fue en busca maniática de los rebufos y el jefe de equipo explicó por qué: "Hay dos opciones: o vas en el grupo y tienes el efecto positivo en la recta y luego el negativo en la curva. O si tienes un coche con una penalización, puedes hacer como hizo Mercedes con Russell o Red Bull con Verstappen. Si le das un tirón en la recta, es muy potente y eficiente. Pero al final yo prefiero tener los dos coches en segunda fila. Tomamos el aspecto positivo de hoy. Aunque para los aficionados habría sido fantástico, no esperábamos la pole hoy. De todos modos no estamos lejos, en estas circunstancias no es un mal resultado y es una buena oportunidad para mañana".