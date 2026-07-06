Lewis Hamilton ha admitido que no habría entrado en boxes por segunda vez durante la última salida del coche de seguridad en el Gran Premio de Gran , si hubiera sabido que perdería el segundo puesto a favor de George Russell.

Hamilton, siete veces campeón, rodaba por detrás de su compañero de equipo Ferrari y eventual ganador de la carrera, Charles Leclerc, cuando la carrera se neutralizó en los últimos compases tras el accidente de Max Verstappen en Stowe, y hubo que retirar su Red Bull de la grava.

Anticipándose a la reanudación, ambos Ferrari entraron en boxes para cambiar a neumáticos nuevos y, mientras que Leclerc disponía de un margen suficiente para volver al frente de la carrera, Hamilton fue adelantado por Russell, que había optado por permanecer en pista.

A pesar de que los comisarios habían completado las labores de limpieza en Stowe, la carrera terminó detrás del coche de seguridad en medio de la confusión después de que se permitiera a los pilotos rezagados recuperar una vuelta en la vuelta 51 de 52, cuando el reglamento establece que debe completarse una vuelta completa tras recibir dicha instrucción por parte de la dirección de carrera.

Cuando se le preguntó si se arrepentía de haber parado, dado que perdió posiciones en pista sin que se vislumbrara una reanudación, Hamilton respondió: "El equipo me pidió que parara. Al hacerlo, di por hecho que mantendríamos la posición.

"Si me hubieran dicho: 'Vas a parar y vas a perder posiciones', no lo habría hecho".

La pérdida de posición puso el broche final a una carrera frustrante para Hamilton, que había adelantado al líder del campeonato, Kimi Antonelli, en la salida, aunque solo después de que un pequeño tirón antes de que se apagaran las luces le valiera una penalización de cinco segundos.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes; Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Colin McMaster / LAT Images vía Getty Images

A partir de ahí, el nueve veces ganador en Silverstone se quedó rezagado respecto a Leclerc y cayó en las garras de Antonelli, quien, al igual que en la carrera sprint del sábado, se abrió paso por delante de Hamilton para ganar posición en pista —aunque el piloto Mercedes acabaría quedando fuera de la lucha por el triunfo debido a un protector de rueda dañado—.

Al referirse a su infracción en la salida, Hamilton explicó: "Bastante mal desde el principio. Me adelanté en la salida, algo que he hecho muy pocas veces en las 380 y pico carreras que he disputado.

"Mi mano se movió así, sin más. La verdad es que no sé muy bien qué le pasó. No fue mi intención hacerlo. Ni siquiera le dije a mi mano que lo hiciera. Pero, en fin, estas cosas pasan".

Sobre su carrera en general, añadió: "En cuanto al equilibrio, me di cuenta de que Charles había aumentado el equilibrio; creo que, en comparación con la clasificación, añadió más alerón, y noté que el coche sobreviraba mucho con los ajustes del diferencial que teníamos.

"Así que le quité alerón y entonces tuve un subviraje enorme al principio de la carrera. Por eso, él simplemente se me escapó. Ni siquiera podía girar el coche hasta más o menos la mitad de ese primer tramo; conseguí empezar a girarlo un poco mejor con algunos cambios en el diferencial, pero para entonces la diferencia ya era enorme. Y luego los cinco segundos en la parada, y después todo fue una cosa tras otra".

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