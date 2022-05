Hamilton: la mala suerte "tiene que parar en algún momento"

Lewis Hamilton y Mercedes llegaron a Mónaco con la esperanza de confirmar el tan ansiado paso adelante que parecieran haber dado al solucionar los problemas inherentes de porpoising en el W13 con sus actualizaciones en el pasado Gran Premio de España.

Tras luchar con el efecto rebote en el bacheado trazado de Mónaco en los entrenamientos libres del viernes, el siete veces campeón del mundo solo pudo acabar en la octava posición en la clasificación que definió su posición en la parrilla.

El británico se colocó sexto después de dos vueltas en la Q3, pero no pudo mejorar en su último intento debido a la bandera roja que salió por el accidente en el que estuvieron involucrados Sergio Pérez y Carlos Sainz.

Hamilton, tras bajarse del coche, mostró su inquietud por las posibilidades de subir posiciones en la carrera del domingo debido a la dificultad de adelantar en esta pista de Mónaco, diciendo que estaba "esperando a que el clima actúe y cree oportunidades", con pilotos "haciendo diferentes estrategias".

"Sería bueno tener algo de suerte por una vez", indicó el heptacampeón. "He tenido [mala suerte] todo el año, en algún momento tiene que parar".

Photo by: Erik Junius