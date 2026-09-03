Hamilton sorprende al llegar a Monza en un Ferrari F40 de "ensueño" antes del GP de Italia

Lewis Hamilton hizo una entrada llamativa en el circuito de Monza antes del Gran Premio de Italia, llegando al día de medios al volante de su Ferrari F40 recién restaurado.

Vestido con un traje completamente negro combinado con un abrigo color canela y una gorra de estilo plano, el siete veces campeón acaparó miradas en el paddock de Formula 1 al conducir su superdeportivo con matrícula personalizada #44, que había presentado en redes sociales previamente esta semana.

En el camino hacia el paddock, Hamilton se detuvo para tomarse fotos, que recordaban a las ya famosas imágenes de su primer día en el equipo de Maranello en 2025.

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El momento captó rápidamente la atención de los fans. "Dos leyendas lado a lado. Uno de los mejores coches de la historia de Ferrari y un piloto que ha pasado a la historia de la F1 como uno de los más grandes. Lo único que falta es la música adecuada para este momento", comentó uno en X.

Otro fan añadió: "Ninguna foto de F1 tiene más aura que esta. El piloto de F1 más exitoso de todos los tiempos, llegando a Monza (la carrera de casa de Ferrari) en el Ferrari más legendario jamás creado como piloto de Ferrari. No puede ser más perfecto que esto."

Otras reacciones incluyeron: "Odiado, amado, pero NUNCA IGNORADO", y "El estilo está en su ADN."

El piloto de Ferrari reveló el coche en sus redes sociales a principios de esta semana, explicando que había estado en un garaje acumulando polvo durante más de 30 años antes de que él lo adquiriera y lo hiciera restaurar por completo en Maranello.

"Estos coches son obras de arte e increíblemente raros, así que cuando encontré este, cubierto de polvo tras haber estado en un garaje durante más de treinta años, supe que tenía que llevarla a casa", publicó Hamilton.

"Primero a Maranello, donde los maestros ingenieros y mecánicos de la fábrica trabajaron durante semanas para devolverla a la vida. Muchísimas gracias a todos los que participaron en este proyecto. Esto ha sido realmente un sueño hecho realidad."

Llega a la carrera de casa de Ferrari 59 puntos por detrás del líder del campeonato, Kimi Antonelli, en la clasificación.