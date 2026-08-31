Cómo Hamilton "sacudió el sistema" en Ferrari, pero no le cumplieron todos sus deseos

Cuando contratas a un siete veces campeón del mundo con dos décadas de experiencia en la F1, sabes que no estás contratando solo a un piloto.

Fred Vasseur sabía perfectamente que, al fichar a Hamilton el año pasado —reavivando así una relación profesional que se remontaba a la época de ART Grand Prix en la GP2—, sometería a Maranello a una fuerza de la naturaleza. Un veterano decidido que sabe perfectamente qué es lo que le motiva y qué no, acostumbrado a 12 años de excelencia técnica en Mercedes y que se incorporaba a un equipo que, en su formato actual, no había logrado ganar ningún título.

A sus 41 años, el resurgimiento de Hamilton Ferrari ha sido una de las historias más destacadas de la temporada de F1 de 2026. Para Ferrari, también ha supuesto un duro golpe.

A lo largo de una difícil campaña de 2025, Hamilton tuvo dificultades para adaptarse a su nuevo entorno. No por falta de esfuerzo, sino porque el coche, la configuración técnica y otros aspectos del funcionamiento de Maranello no encajaban con lo que él estaba acostumbrado.

Hamilton quería un equipo que fuera mucho más allá en materia de innovación, lo que ayudó al jefe del equipo, Fred Vasseur, a impulsar un cambio cultural para ser menos reacios al riesgo. Hamilton también reconoció que Vasseur, , "movió montañas para que me sintiera cómodo", desde reorganizar su equipo de ingeniería hasta cambiar la configuración de los frenos.

Eso es más fácil de decir que de hacer en una organización con 1 000 empleados, que puede mostrarse reacia al cambio y tardar años en dar un giro. Además, el límite de gastos de la F1 implica que las escuderías deben actuar con inteligencia y eficiencia a la hora de introducir cambios drásticos en la fábrica que compitan con el presupuesto de desarrollo del equipo.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

En declaraciones exclusivas a Autosport, Vasseur reveló que no pudo satisfacer todos los cambios que Hamilton había solicitado.

Cuando se le preguntó si alguna vez hubo dudas, dada la cantidad de cambios que Hamilton solicitó, Vasseur se rió: "Sí, ¡pero no hicimos todo lo que él quería! Sin embargo, las sugerencias siempre son bienvenidas. Eso es cierto para Lewis, es cierto para Charles. Es cierto para todos y cada uno de los pilotos. Después de cada prueba, vienen con una lista de cosas que les gustaría mejorar.

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"En esta lista, algunas cosas quedan fuera de nuestro alcance, porque no se pueden llevar a cabo por el bien del equipo, y ellos comprenden muy rápidamente que, desde la perspectiva del equipo, no tiene sentido debido al límite de gastos o lo que sea.

"A veces no tienen una visión completa de la situación, pero al menos me viene bien entender en qué aspectos creen que tenemos puntos débiles. Y a veces, gracias a sus aportaciones, entiendes algo que se te había escapado porque estabas centrado en la visión del equipo, y te das cuenta de que para los pilotos la perspectiva es un poco diferente".

Vasseur admitió que la llegada de Hamilton supuso una sacudida para el sistema de Ferrari. Sin embargo, la dilatada etapa del británico en Mercedes, en la que aprendió cómo es y cómo funciona una escudería ganadora de títulos, resultó beneficiosa para el desarrollo general del equipo, ya que este se proponía afrontar de lleno el reglamento de 2026.

"Es bueno sacudir un poco el sistema", explicó Vasseur, . "Si te quedas en tu burbuja toda la vida con la misma gente, llega un momento en que te cuesta mejorar. Es cierto para los pilotos. Y también lo es para los ingenieros cuando se contrata a gente de otros equipos.

El SF-26 de Ferrari está repleto de innovaciones, incluido un alerón de escape ampliamente imitado. Foto de: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto vía Getty Images

"Esta es la parte positiva de la F1: que tenemos tres o cuatro equipos capaces de situar un coche en un margen de 0,050 s en la clasificación sprint de Zandvoort, tomando direcciones diferentes con un concepto distinto en el coche, motores distintos, estrategias diferentes, etcétera. Al final, todos estamos más o menos al mismo nivel. Por eso, a veces, ayuda fichar a gente de otros equipos con una visión diferente.

"Lo más difícil es considerar la integración de estas personas como un valor añadido, no como un proceso perturbador. Pero esto es válido tanto para los ingenieros como para los pilotos. Si eres capaz de aprovechar lo mejor de sus conocimientos, mejorarás".

Entre Hamilton y Leclerc, que va camino de convertirse en el piloto más veterano de Ferrari durante la temporada 2027, Vasseur considera que mantiene un "diálogo muy abierto" sobre el rumbo que debe tomar el equipo.

"Una de las cualidades clave de los pilotos es ser capaces de contribuir al desarrollo del equipo", afirmó. "Lo peor que puede pasar es que, al iniciar el debate, tengas la sensación de que el otro está buscando una excusa; pero cuando hay una buena relación, nunca se trata de una excusa.

"Creo que tenemos esta actitud positiva de ayudarnos mutuamente y de comprender que el otro puede tener un punto de vista diferente. No siempre tengo razón. Tampoco siempre me equivoco, y solo mediante la colaboración, el diálogo y el intercambio podremos mejorar".