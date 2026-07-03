Ir al contenido principal

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Fórmula 1 GP de Gran Bretaña

Hamilton lidera la FP1 de la F1 en Silverstone con Colapinto cerca del top 10 y Checo Pérez 19°

Lewis Hamilton, con Ferrari, fue el más rápido en la FP1 del GP de Gran Bretaña, seguido de Kimi Antonelli, de Mercedes. Franco Colapinto finalizó 11° y Checo Pérez fue 19°.

Federico Faturos
Federico Faturos
Edited:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

La única práctica libre del Gran Premio de Gran Bretaña arrancó con 21 grados de temperatura ambiente y 29 sobre el asfalto de Silverstone, condiciones muy diferentes a las que los pilotos y equipos enfrentaron hace una semana en Austria.

Lewis Hamilton, uno de los cinco pilotos británicos en pista, marcó el primer tiempo de la sesión con una vuelta de 1m34s696 en un comienzo donde los neumáticos duros -el compuesto C1 de Pirelli este fin de semana- eran los elegidos por los 22 pilotos de la parrilla.

Al cumplirse los diez minutos de la sesión, Hamilton volvía a estar adelante con un registro de 1m31s434, pero Red Bull luego se colocó en un 1-2 momentáneo con Isack Hadjar por delante de Max Verstappen por tres décimas al girar en 1m30s969, en una pista que iba mejorando a cada minuto.

Franco Colapinto era 16° en el clasificador con una vuelta de 1m33s612, justo detrás de su compañero en Alpine, Pierre Gasly, y de Sergio Pérez, que lograba una vuelta de 1m33s969 con su Cadillac.

Franco Colapinto, Alpine, en la práctica del GP de Gran Bretaña.

Franco Colapinto, Alpine, en la práctica del GP de Gran Bretaña.

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Después de ubicarse segundo a tan solo 0s007 de Hadjar, Kimi Antonelli desplazó al francés de lo más alto del clasificador al girar en 1m30s777 antes de terminar un primer stint de 11 vueltas con las gomas duras.

Fuera de los equipos top, Gabriel Bortoleto marcaba el ritmo de la zona media en la novena posición para Audi con una vuelta de 1m31s813, seguido por Liam Lawson, de Racing Bulls, a una milésima de segundo, con los respectivos compañeros de ambos, Nico Hulkenberg y Arvid Lindblad, justo detrás.

Hamilton regresó a la primera posición a los 35 minutos de la práctica gracias a una vuelta de 1m30s521 para aventajar por 0s256 a Antonelli, poco antes de que Oscar Piastri sufriera un veloz trompo y evitara problemas mayores en la sección Becketts de Silverstone.

Checo Pérez montó los neumáticos blandos a 18 minutos del final y marcó un tiempo de 1m32s951 para avanzar de 21° a 14°, en un momento en que solo los Aston Martin habían girado con el compuesto C3 de Pirelli, dejando a Colapinto en la penúltima posición.

A diez minutos de la bandera a cuadros comenzaron a verse los neumáticos blandos como la opción mayoritaria y Russell saltó al primer puesto con un tiempo de 1m29s938, solo para que Antonelli aplastara esa marca por casi medio segundo con 1m29s473.

Colapinto, probando la goma media pensando en la clasificación sprint, avanzó al octavo puesto momentáneamente con 1m31s076, justo detrás de Lawson, quien también optó por los C2 de Pirelli en vez de los blandos.

Para deleite de los aficionados británicos, Hamilton tomó el primer lugar al girar en 1m29s260, dos décimas por delante de Antonelli y seis décimas respecto de Leclerc, que era tercero con el otro Ferrari al relegar a Russell.

Detrás de los dos Ferrari y los dos Mercedes, Piastri terminó quinto, a casi nueve décimas, delante de Verstappen, Norris y Hadjar.

Hulkenberg fue el mejor del resto en la novena posición con 1m30s763, con los neumáticos medios, seguido de Lawson para cerrar el top 10, con Colapinto en la 11° posición.

Checo Pérez finalizó la sesión en la 19° posición, por delante de Alonso, Gasly -que no pudo marcar una vuelta competitiva con los neumáticos medios- y Stroll.

La actividad para el Gran Premio de Gran Bretaña continuará con la clasificación sprint. Ingrese aquí para conocer los horarios en Latinoamérica.

También lee:

Fórmula 1 - GP de Gran Bretaña - 1° Práctica

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 32

1'29.260

S 237.593
2 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 29

+0.213

1'29.473

0.213 S 237.027
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 31

+0.599

1'29.859

0.386 S 236.009
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 31

+0.678

1'29.938

0.079 S 235.802
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 25

+0.887

1'30.147

0.209 S 235.255
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 27

+0.980

1'30.240

0.093 S 235.013
7 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 27

+1.028

1'30.288

0.048 S 234.888
8 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 28

+1.078

1'30.338

0.050 S 234.758
9 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 29

+1.483

1'30.743

0.405 M 233.710
10 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 28

+1.590

1'30.850

0.107 M 233.435
11 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 28

+1.706

1'30.966

0.116 M 233.137
12 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 28

+1.775

1'31.035

0.069 M 232.960
13 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 32

+2.079

1'31.339

0.304 M 232.185
14 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 27

+2.113

1'31.373

0.034 S 232.099
15 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 33

+2.424

1'31.684

0.311 S 231.311
16 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 27

+2.424

1'31.684

0.000 S 231.311
17 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 30

+2.437

1'31.697

0.013 S 231.279
18 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 22

+2.890

1'32.150

0.453 M 230.142
19 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 23

+2.981

1'32.241

0.091 M 229.915
20 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 25

+3.697

1'32.957

0.716 M 228.144
21 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 25

+3.759

1'33.019

0.062 M 227.992
22 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 26

+3.870

1'33.130

0.111 M 227.720
Ver los resultados completos

 

Share Or Save This Story

Artículo previo Lando Norris daría la bienvenida a Max Verstappen como compañero en McLaren

Top Comments
More from
Federico Faturos

Colapinto busca revancha en Silverstone tras un difícil GP de Austria con Alpine

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Colapinto busca revancha en Silverstone tras un difícil GP de Austria con Alpine

Audi pelearía adelante con la velocidad punta de Mercedes o Red Bull, dice Bortoleto

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
Audi pelearía adelante con la velocidad punta de Mercedes o Red Bull, dice Bortoleto

Alpine investigará qué pasó en Austria: "No estamos satisfechos"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
Alpine investigará qué pasó en Austria: "No estamos satisfechos"

Últimas noticias

Hamilton lidera la FP1 de la F1 en Silverstone con Colapinto cerca del top 10 y Checo Pérez 19°

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Hamilton lidera la FP1 de la F1 en Silverstone con Colapinto cerca del top 10 y Checo Pérez 19°

Lando Norris daría la bienvenida a Max Verstappen como compañero en McLaren

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Lando Norris daría la bienvenida a Max Verstappen como compañero en McLaren

F1 EN VIVO: la FP1 del GP de Gran Bretaña de F1 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
F1 EN VIVO: la FP1 del GP de Gran Bretaña de F1 2026

Por qué Ferrari espera complicaciones en Silverstone y Spa

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Por qué Ferrari espera complicaciones en Silverstone y Spa