El circuito de Silverstone representará la mayor prueba para el reglamento de motores de la Fórmula 1 en 2026. La falta de zonas de frenado intenso en el trazado de Northamptonshire complica la recuperación de energía hídrica. Esto obligará a los pilotos a sacrificar velocidad en secciones míticas para recargar sus baterías antes de las rectas.

Zonas icónicas como Maggotts y Becketts serán las principales sacrificadas. Los competidores deberán levantar el acelerador en este zigzag para asegurar potencia en la recta Hangar, un compromiso técnico que ha desanimado a la parrilla.

Para mitigar el impacto, la FIA redujo los límites de despliegue energético a 8 MJ para la carrera y 6.5 MJ en la clasificación. A pesar de esto, se anticipa el fenómeno de "carreras yo-yo", donde los rebases constantes ocurrirán de forma artificial cuando los autos agoten repentinamente su energía eléctrica.

La primera prueba de estas expectativas llegará el viernes con la única práctica y la sesión de clasificación para la sprint.

Horarios del GP de la Gran Bretaña de F1 2026: prácticas y clasificación para la carrera sprint

Práctica 1 - Viernes 3 de julio de 2026

México: 05:30h

Costa Rica / Belice / El Salvador: 05:30h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 06:30h

Venezuela / Chile / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 07:30h

Argentina: 08:30h

Uruguay / Paraguay: 08:30h

Clasificación Sprint - Viernes 3 de julio de 2026

México: 09:30h

Costa Rica / Belice / El Salvador: 09:30h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 10:30h

Venezuela / Chile / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 11:30h

Argentina: 12:30h

Uruguay / Paraguay: 12:30h

¿Cómo ver el GP de la Gran Bretaña de la F1 2026?

En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio.

México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión.

Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina.

Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN.

En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.