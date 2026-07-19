Hamilton señala que el incidente con Russell no era sanción y le costó ritmo en Bélgica

El fin de semana de Lewis Hamilton ha estado plagado de contratiempos, sobre todo a raíz del accidente de ayer en los últimos instantes de la FP3, cuando un desliz al final del segundo sector le llevó a chocar contra el muro, dañando toda la parte trasera del coche. Un error que obligó a sus mecánicos a realizar un trabajo titánico para volver a poner el coche en pista a tiempo para la clasificación.

El problema es que ese contacto con las barreras afectó al resto del fin de semana porque, tal y como explicaron tanto el piloto británico como el director del equipo de la Rossa, Frédéric Vasseur, la configuración del coche cuando salió del box en la clasificación no era perfecta. Una situación que le costó esas centésimas que podrían haber cambiado su posición en la parrilla.

"Ha sido un fin de semana difícil. Asumo toda la responsabilidad por mi accidente de ayer, que además provocó una configuración incorrecta y que no estuviera en la posición adecuada en la clasificación. Porque creo que, con la configuración adecuada, probablemente habría podido luchar por el tercer o el segundo puesto", declaró Lewis al término de la carrera, revelando que se produjo un error en el ajuste de la suspensión tras el accidente del sábado.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Michael Potts / LAT Images vía Getty Images

"Cuando reconstruyeron el coche, se les pasó algo por alto en las suspensiones. El equilibrio era completamente diferente. Esto supuso que, en la clasificación, probablemente fuera un par de décimas, quizá tres décimas, más lento de lo que debería haber sido".

Y ahí radica en parte el problema, ya que, al salir desde la quinta posición, Hamilton se vio atrapado en el tráfico hasta que se produjo el contacto con George Russell en la curva 5, por lo que fue sancionado con cinco segundos: según los comisarios, al entrar en subviraje, no tenía el pleno control del coche. El hecho de que el incidente se produjera en la primera vuelta se consideró una circunstancia atenuante, pero no lo suficiente como para evitar una sanción, que, no obstante, se redujo de 10 a 5 segundos.

Aunque es cierto que Hamilton entró efectivamente en un ligero subviraje, en parte porque estaba muy cerca del coche de Max Verstappen que le precedía, lo que le restaba carga en la parte delantera, por otro lado hay opiniones discrepantes sobre si el incidente merecía realmente una penalización. El propio Russell lo calificó posteriormente como un simple incidente de carrera, y Hamilton tampoco está de acuerdo con los comisarios.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

"[La posición en la clasificación] supuso salir desde atrás, y luego me encontré en una situación en la que George parecía haber perdido potencia. Entonces, simplemente se colocó por el exterior y acabamos cerrando la trayectoria juntos", añadió Hamilton, quien, en el contacto, se encontró —algo parecido a lo ocurrido en Miami tras el incidente con Franco Colapinto— sin los bargeboards que controlan los flujos en la parte delantera del fondo del coche por el lado izquierdo, lo que desequilibró el vehículo.

"Sufrí daños y, por desgracia, tuve que dedicar tiempo a recuperarme porque él no quería ver esa situación. Y en carrera hice todo lo posible con los daños que tenía y también con la penalización. Pero creo que fue un incidente de carrera y que no debería haber habido penalización".

"Además, en cuanto a los daños generales, creo que perdimos una cantidad enorme de carga aerodinámica. No sé cuáles son las cifras, pero el problema seguía ahí, y la parte delantera del suelo estaba destrozada. Y luego, en la última parada en boxes, no pudimos ajustar el ángulo del alerón delantero porque había una doble parada en boxes, y en ese momento solo me sentía agradecido de que él no hubiera resultado herido".

Lewis Hamilton, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren Foto de: Alex Bierens de Haan / Getty Images

De hecho, en el momento en que Hamilton cumplió la penalización en boxes, los mecánicos, lamentablemente, no tuvieron tiempo de ajustar el ángulo del alerón delantero para reequilibrar el coche, tanto por los daños como por el cambio de compuesto. Esto supuso una penalización adicional para el británico. Lewis volvió a salir en cuanto el semáforo se puso en verde, por lo que el error estuvo en la señal dada, ya que los mecánicos aún no habían completado las operaciones.

Afortunadamente, el mecánico implicado se encuentra bien, pero ahora Hamilton está siendo investigado por una salida insegura, aunque el británico espera que, al no haber afectado a otros coches, la dirección de carrera pueda decidir no aplicar más sanciones, quizá convirtiéndola en una multa para el equipo.

En cuanto a la estrategia, la decisión de retrasar la parada en boxes fue decisiva: la Rossa pudo aprovechar el coche de seguridad virtual para ganar una posición a Andrea Kimi Antonelli e intentar luchar por la victoria. Una jugada que también podría haber beneficiado a Hamilton de no ser por la penalización, pero el inglés quiso destacar, no obstante, el excelente trabajo de los estrategas. Añadió que, gracias a las numerosas mejoras introducidas recientemente y que han mejorado notablemente el coche, de no ser por los daños habría tenido el ritmo necesario para ganar la carrera.

"Creo que el equipo está tomando decisiones excelentes en cuanto a la estrategia y que, en general, realmente hemos subido el nivel en todo lo que hacemos durante el fin de semana. Sin los daños, creo que teníamos el ritmo necesario para ganar. Lo hemos dado todo para llevarnos a casa algunos puntos", añadió Hamilton.