Tras Mónaco, ahora le toca el turno a Spa-Francorchamps. Kimi Antonelli sigue haciendo historia en su segundo año en la Fórmula 1. A decir verdad, la victoria conseguida en el circuito de las Ardenas ha sido la sexta de su carrera (y de esta temporada) en el Circo, pero está claro que lograrla en un circuito legendario, y más aún en uno en el que ningún italiano había subido al escalón más alto del podio desde hacía nada menos que 73 años, sin duda tiene un sabor especial.

Entre otras cosas, el piloto de Mercedes tenía que redimirse de una racha de mala suerte, en la que había tenido que lidiar con averías en Barcelona y Silverstone, sin las cuales probablemente ya habría sumado a su palmarés también el histórico trazado británico.

Y en la carrera de hoy también ha demostrado una inteligencia y una madurez superiores a sus apenas 19 años. Según las previsiones, el piloto de Bolonia debería haber tenido lo necesario para escaparse desde la pole position. Sin embargo, sus perseguidores se mantuvieron siempre muy cerca de su W17 y un coche de seguridad virtual incluso permitió a Charles Leclerc adelantarle tras la única parada prevista.

Kimi, sin embargo, no perdió la cabeza, se acercó de nuevo, estudió al piloto de Ferrari y lo adelantó sin correr demasiados riesgos. Una vez en cabeza, esperábamos que volviera a escaparse, pero el monegasco supo aprovechar el rebufo y el adelantamiento para mantenerse a su rueda durante bastante tiempo antes de rendirse. En definitiva, una victoria sudada, pero también importante de cara al Mundial, porque ahora vuelve a estar a +45 de un Lewis Hamilton que hoy ha quedado cuarto, pero sobre todo a +50 de su compañero George Russell, que se retiró nada más producirse un contacto con el ocho veces campeón del mundo.

"Ha sido una carrera dura, porque, de todos modos, los tiempos estaban muy ajustados, así que no ha sido fácil. Luego, obviamente, con el coche de seguridad virtual, Charles se puso en cabeza. Pero tengo que decir que Charles iba muy rápido hoy y era difícil adelantarle, porque el rebufo era muy potente. De hecho, cuando le adelanté, me costó mucho salir de la maniobra. No obstante, ha sido una bonita victoria y ahora hay que concentrarse en Budapest", declaró Antonelli a los micrófonos de Sky Sport F1.

Dentro de unos días volveremos a la pista en el Hungaroring, un circuito lento y con muchas curvas que, sobre el papel, podría suponer un peligro para un Ferrari que ha brillado en circuitos que, en teoría, le son poco favorables, como Silverstone y, precisamente, Spa.

"Sin duda será un circuito en el que estarán muy fuertes y, sinceramente, este fin de semana hemos traído un paquete un poco menos cargado, así que en Budapest volveremos con la configuración de las carreras anteriores. Pero sí, debo decir que no será fácil porque el Ferrari va muy fuerte, así que será importante sacar el máximo partido a cada sesión y luego intentar conseguir el mejor resultado posible".

Hoy se disputará la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina, al que Italia ni siquiera se ha clasificado. Sin embargo, muchos seguidores de la Azzurri se están resarciendo precisamente siguiendo las hazañas de Antonelli: "Es muy bonito recibir tanto apoyo y es un gran privilegio poder representar a Italia, así que, en mi pequeña medida, intento dar lo mejor de mí y llevar la bandera tricolor al escalón más alto".