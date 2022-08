Hamilton: Hubiera peleado el triunfo sin el problema del sábado

El piloto de Mercedes terminó segundo en la carrera del domingo tras salir séptimo después de que un fallo en el DRS en su última vuelta de la Q3 echara por tierra sus posibilidades de igualar el tiempo de la pole de su compañero de equipo, George Russell.

Russell terminó tercero, y Max Verstappen se llevó la victoria a pesar de haber salido décimo.

El siete veces campeón del mundo de F1 dice que aunque las condiciones más frías del domingo ayudaron a Mercedes a asegurar su segundo podio doble consecutivo, podría haber conseguido la victoria si no fuera por sus problemas del sábado.

"Definitivamente creo que al estar un poco más fresco, pareció funcionar un poco mejor para nosotros. No puedo decir exactamente por qué, pero lo agradezco", dijo Hamilton una vez terminado el gran premio.

"Esperaba que lloviera al final para poder desafiar a Max, pero nos quedamos sin vueltas".

"Así que con una clasificación un poco mejor si el DRS estuviera bien ayer, habríamos estado en la carrera por la victoria".

"Pero en cualquier caso, dos segundos puestos seguidos, estoy muy, muy contento. Así que muchas gracias a los aficionados por su increíble apoyo".

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Hamilton es ahora sexto en la clasificación de pilotos, a sólo 10 puntos de Carlos Sainz, mientras que Mercedes está a sólo 30 puntos de Ferrari en el campeonato de constructores.

Hamilton dice que no sabe de dónde vino la velocidad del equipo el domingo, pero añadió: "Definitivamente estaba sufriendo al principio de la carrera y no estaba seguro de si sería capaz de alcanzar a los chicos (de adelante)".

"Pero poco a poco me he ido sintiendo más cómodo con el equilibrio, y también he hecho una muy buena salida".

"Quiero reconocer a mi equipo que ha seguido empujando, que nunca se ha rendido a lo largo de este duro año que hemos tenido hasta ahora".

"Para nosotros, estar en el podio, los dos coches estar en el podio dos veces, es muy especial para nosotros. Y muy mala suerte para George hoy. Los otros todavía tienen un poco de ventaja".

"Pero claramente estamos cerrando la brecha. Y esta es una manera increíble de ir al descanso sabiendo que tenemos este rendimiento".

"Con suerte, traeremos algo más a la segunda parte de la temporada y empezaremos a luchar con los chicos de arriba".

