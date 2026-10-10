Hamilton explica cómo un pequeño cambio en el Ferrari lo dejó sin la pole en Singapur

Ferrari estará reflexionando sobre si sus dos coches deberían haber estado en la primera fila para el Gran Premio de Singapur. Lewis Hamilton marcó un ritmo impresionante durante los segmentos iniciales de la clasificación y su compañero de equipo Charles Leclerc dijo: "Creo que el coche tenía potencial para la pole".

Pero, al final, a Leclerc le faltaron 0.054s para batir al Red Bull de Max Verstappen y lograr la pole, con Hamilton a otros 0.069s. Márgenes pequeños, pero ambos pilotos sintieron que podrían haberlo hecho mejor.

Hamilton marcó el ritmo en la Q1, donde terminó 0.345s por delante de Leclerc, y en la Q2, donde se convirtió en el primer piloto en marcar una vuelta por debajo de 1m32s en Singapur este año. En esa sesión fue 0.110s más rápido que Verstappen, segundo clasificado.

Pero el siete veces campeón hizo entonces un cambio en el alerón delantero, añadiendo un poco más de ángulo en el flap delantero derecho, lo que alteró fundamentalmente el equilibrio del coche de una manera inesperada. Aunque luego fue más rápido en la Q3, fue solo una mejora marginal y tanto Leclerc como Verstappen encontraron más. Parte de esto puede explicarse por la evolución de la pista a medida que la sesión se acercaba a su final.

"Creo que es simplemente equilibrio", dijo Hamilton después.

"El coche se sentía bien. Mi equipo, los ingenieros, hicieron un trabajo fantástico, al igual que los mecánicos entre las sesiones.

"Creo que el coche se sentía increíble en la Q1 y la Q2. Y cuando terminé las vueltas, pensé: 'Tiene más dentro'.

"La única forma de intentar extraerlo es tratar de añadir ala. Y al hacerlo, creo que simplemente lo llevó más allá del límite.

"Fue solo un agujero [de ajuste] o algo así. Pero es como si estuviera en el filo de la navaja. Y después de eso, el coche estaba simplemente nervioso y ninguna de las vueltas en la Q3 fue buena.

"Así que estoy agradecido de ser tercero, para ser sincero, dado que esas vueltas no fueron muy buenas".

Los Ferrari se clasificaron segundo y tercero, pero consideraron que podrían haberlo hecho mejor. Photo by: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

La teoría de que el cambio de reglaje había hecho que el Ferrari estuviera un poco demasiado 'sobre el morro' se vio reforzada por el hecho de que Hamilton tuvo que corregir enormes latigazos de sobreviraje en la curva 3 en sus dos vueltas de Q3, y luego tuvo que serruchar el volante en la chicana final.

"Hay una línea realmente muy fina con nuestro coche entre pasarse del límite o quedarse por debajo, y encontrar ese punto dulce es muy, muy difícil", dijo Hamilton.

"Probablemente lo tenía en las dos primeras (fases), pero tienes que tener en cuenta la evolución de la pista, el aumento de agarre. Así que, en cierto modo, tienes que reaccionar a eso en retrospectiva".

La evolución de la pista siempre es un factor en circuitos urbanos como Singapur, que no se utilizan para carreras durante el resto del año. La superficie ofrece más agarre a medida que se deposita más goma en cada sesión, lo que puede llevar a equipos y pilotos por el camino equivocado en cuanto al reglaje, ya que puede ser difícil distinguir cuánta mejora viene del reglaje y cuánta se debe simplemente a que la pista tiene más agarre.

Leclerc explicó que simplemente le costó completar una vuelta limpia hasta justo el final.

"Cometí algunos errores", dijo.

"Y creo que había potencial para estar en la pole hoy, pero Max simplemente hizo un mejor trabajo".