Hamilton, decepcionado en Hungría: "oportunidad perdida, deberíamos haber ganado"

Hay mucha amargura en las palabras de Lewis Hamilton tras la carrera de Hungría, ya que, tras dos fines de semana en los que Ferrari había sabido sacar el máximo partido al resultado, consiguiendo más de lo esperado tanto en Silverstone como en Spa —de forma incluso sorprendente—, Budapest debería haber sido un circuito favorable a las características del SF-26.

Es cierto que, a la hora de controlar la parte trasera, a veces Ferrari muestra algunas carencias, pero el buen rendimiento del viernes hacía pensar que la "Rossa" podría realmente aspirar a la pole y a la victoria, tal y como se esperaba la víspera. En cambio, mientras que los demás dieron un paso adelante el sábado gracias a la mejora de la pista, al Cavallino le faltó ese empujón decisivo y perdió la pole position.

Si a esto le sumamos la penalización de tres posiciones por obstaculizar a Oscar Piastri en su último intento en la Q3 y el hecho de que Charles Leclerc, a pesar de salir desde la primera fila heredada, no lograra realizar una salida especialmente eficaz, la situación de la Scuderia se ha complicado, convirtiendo la victoria en un espejismo difícil de alcanzar.

Lewis Hamilton, Ferrari, Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

Durante la primera parte de la carrera, con los Ferrari bloqueados detrás de Max Verstappen —que, con el depósito lleno, tenía dificultades para controlar la parte trasera—, daba la sensación de que el podio podía seguir siendo un objetivo al alcance, por detrás de los dos McLaren. En la segunda tanda, en cambio, Hamilton sufrió mucho subviraje, hasta el punto de tener que adelantar la parada para montar el segundo juego de neumáticos duros antes que nadie.

Sin embargo, el momento más importante llegó más adelante, cuando, con la salida del coche de seguridad virtual, el equipo decidió llamar a boxes a Lewis, que en ese momento llevaba unos neumáticos duros ya bastante desgastados, pero que, siendo realistas, aún podían llevarlo hasta la meta.

Probablemente pensando que podría volver a la pista por delante de Antonelli, que se había detenido unas vueltas antes, Ferrari optó por realizar la parada con la convicción de poder recuperar posiciones y volver a adelantar a Verstappen. Además, incluso sin el VSC, existía el temor de que el italiano de Mercedes pudiera completar su remontada gracias a una diferencia de neumáticos claramente a su favor.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

Pero no fue así, porque, en realidad, Lewis salió por detrás del italiano y se quedó, de hecho, bloqueado: "No estaba muy seguro de por qué paramos al final. Recibí la orden justo antes de entrar en el pit lane, así que no tuve tiempo de discutirla. Nunca me habría parado si hubiera pensado que iba a perder posiciones en pista", explicó Hamilton tras la carrera.

"Pensaba que no sería así. Creo que habríamos perdido la posición frente a Max, probablemente. Él llevaba neumáticos más nuevos. Supongo que, tal vez, en el último tramo habría conseguido mantener la segunda posición, ya que estaba remontando. Pero lo más probable es que hubiera sido un tercer puesto y nos habría ido mucho mejor. En cambio, hemos perdido bastantes puntos".

Además, durante la parada en boxes, Hamilton superó el límite de velocidad en el pit lane en 0,1 km/h, lo que le valió una penalización de 5 segundos que le hizo caer al quinto puesto, por detrás de Charles Leclerc. Tras la carrera, se le preguntó si algunas decisiones del equipo podían considerarse errores que afectaran a la clasificación, pero Hamilton prefirió señalar más bien a sí mismo.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Dom Gibbons / Fórmula 1 vía Getty Images

"Lo de Silverstone fue culpa mía, lo de Bélgica fue culpa mía y hoy también ha sido culpa mía, así que no tengo nada que reprochar al equipo. Hoy creo que no deberíamos haber hecho esa parada extra, porque hemos cedido la segunda posición y no he entendido por qué. Pero hemos hecho buenos progresos", dijo Lewis, antes de recordar, sin embargo, que este ha sido un fin de semana en el que se podía haber hecho más.

Ya en la clasificación se tenía la sensación de no haber conseguido sacar el máximo partido al coche y, a partir de ahí, todo siguió su curso, también porque en carrera la Ferrari no disponía de un ritmo especialmente eficaz, sobre todo a la hora de gestionar los neumáticos traseros. No es casualidad que Lewis haya sufrido subviraje, al tener que cuidar los neumáticos traseros.

"Creo que este fin de semana, tanto Charles como yo, sabíamos que teníamos un coche que debía llevarnos a las tres primeras posiciones, pero hemos acabado cuarto y quinto. Así que no ha sido una ejecución perfecta. Ha sido una oportunidad perdida; deberíamos haber ganado este fin de semana".