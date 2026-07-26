El presidente de la República Checa asiste al GP de Hungría... como fotógrafo

¿Alguna vez te has preguntado qué hacen los líderes mundiales en su tiempo libre? Para el presidente de la República Checa, Petr Pavel, la respuesta es la fotografía deportiva, y le apasiona especialmente el automovilismo. Este fin de semana asiste al GP de Hungría con un equipo fotográfico completo y una acreditación oficial de la FIA. Llegó al Hungaroring para las sesiones del sábado y ya estaba tomando fotos, acompañado por el fotógrafo checo de F1 Jiri Krenek.

No era la primera vez que se lo veía en un gran evento de automovilismo como fotógrafo aficionado. Más recientemente, Pavel viajó a Francia en junio para asistir a las 24 Horas de Le Mans, de nuevo equipado con todo su equipo de cámara.

De hecho, el ex presidente del Comité Militar de la OTAN ha asistido a varias carreras tanto de dos como de cuatro ruedas a lo largo de los años. Dentro de la República Checa, Pavel cubrió los eventos de MotoGP y World Superbike en Brno, mientras que ha viajado hasta Estados Unidos y Arabia Saudita para fotografiar la NASCAR y el Rally Dakar, respectivamente.

Petr Pavel, presidente de la República Checa, y fotógrafo al borde de la pista en Hungría. Photo by: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

Algunas de las fotografías que tomó en el evento Dakar 2025, donde también apoyó a competidores checos, fueron expuestas en el Museo Técnico Nacional de Praga.

El año pasado, también recaudó casi 30.000 euros para una organización benéfica dedicada a niños, padres solteros y personas mayores mediante la subasta de un álbum de fotos.

Aunque es inusual que los políticos asistan a carreras puramente por ocio, varios líderes aparecen con regularidad en grandes eventos de automovilismo en sus propios países.

El año pasado, el entonces primer ministro británico Keir Starmer recibió al CEO de la F1 Stefano Domenicali, a pilotos y a altos cargos de equipos en una recepción en la sede de gobierno antes del GP de Gran Bretaña.