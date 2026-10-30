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Hamilton contempla correr hasta la década de 2030 y afirma estar “hecho de otra manera”

El piloto de Ferrari dice que la edad no es una barrera para correr en el nuevo Gran Premio de África, e insiste en que sus reflejos son “más rápidos que los de algunos de los más jóvenes aquí”.

Alex Harrington

Publicado: 30 oct 2026, 1:15

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Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

El siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 Lewis Hamilton insiste en que está “hecho de otra manera” al hablar de la idea de prolongar su carrera lo suficiente como para competir en el nuevo Gran Premio de África.

F1 anunció recientemente un acuerdo de 10 años con Ruanda para albergar una carrera en un nuevo circuito cerca de Kigali, y se espera que el evento se incorpore al calendario a principios de la década de 2030. Al enterarse de la noticia, le preguntaron qué opinaba del contrato después de haber hecho campaña durante mucho tiempo por un regreso al continente.

El piloto inglés bromeó diciendo que tendría que prolongar su carrera para competir allí, pero ¿qué tan en serio lo dice?

"En primer lugar, nunca han tenido a nadie como yo aquí en los últimos 10 años. Así que siento que estoy hecho de otra manera", dijo. "Por supuesto, hay desafíos por delante que no puedo prever y que vienen con la edad. Pero a lo largo de este camino, en este viaje, ha habido muchísimas ideas preconcebidas sobre el hecho de que tu tiempo de reacción disminuye.

"¿Vieron mi reacción en la última carrera? Mi reacción es más rápida que la de algunas de las personas más jóvenes aquí. Así que hay muchas herramientas que puedes utilizar para seguir manteniéndote a ti mismo y a tu mente ágiles. Supongo que mientras estés dispuesto a sacrificarlo todo, cosa que sigo haciendo si lo estoy ahora mismo. No puedo decir si dentro de cuatro años querré seguir haciendo lo que hago, pero todavía me encanta lo que hago ahora.

"Sigo totalmente comprometido y lo estaré en el futuro previsible. Si puedo o no competir a los 44 con alguien de 20 años, ¿quién sabe? Pero a los 41 puedo competir con alguien de 20 años. Así que el tiempo dirá si estoy aquí en los años 30. Ya veremos.

"Pero nunca quiero quedarme más de la cuenta en el sentido de no seguir teniendo el rendimiento. No quiero estar andando... conduciendo por ahí con un bajón real. Que mis reacciones hayan bajado, que mi motivación haya bajado y que mi ritmo haya bajado, que es lo que todos asumieron el año pasado. Pero he demostrado que todos estaban equivocados con eso y seguiré intentando hacerlo."

Hamilton es tercero en la clasificación de pilotos, a solo un punto de George Russell en la lucha por el segundo puesto. Pero el británico dijo que esa batalla no es una prioridad.

“No voy a decir que no signifique nada, pero no es algo en lo que me centre. Creo que ganar el campeonato es lo único que a cualquiera debería importarle de verdad.”

En cambio, Hamilton quiere asegurar el segundo puesto en el campeonato de constructores para su equipo, que terminó cuarto el año pasado, y usará las últimas cinco carreras para prepararse para 2027.

“Realmente estoy usando estas cinco carreras como banco de pruebas para el coche del próximo año. Pasando tiempo hablando con nuestro jefe de aerodinámica, hablando sobre la dinámica del vehículo, dónde podemos mejorar este coche, cómo podemos conservar las bondades del chasis, por ejemplo, que ha sido fantástico este año.”

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