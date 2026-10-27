Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Los errores que le costaron a Hamilton un podio en el GP de Estados Unidos de F1 2026

Hamilton se quedó por poco sin el podio en Austin, algo que atribuyó a lo ocurrido en los entrenamientos libres

Benjamin Vinel Stuart Codling

Publicado: 27 oct 2026, 20:52

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Lewis Hamilton ha explicado las razones por las que el podio se le escapó por muy poco en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1.

Saliendo quinto en la parrilla, el piloto de Ferrari superó a Isack Hadjar por la cuarta posición al apagarse los semáforos, pese a ser el único piloto con neumáticos (blandos) usados para el stint inicial.

Sin embargo, Hamilton perdió 0.277s por vuelta con respecto a su compañero Leclerc durante ese stint, así como 0.422s frente a Max Verstappen, con ambos con neumáticos blandos nuevos. Esos pocos segundos fueron el tiempo que le faltó al británico para batir a Verstappen por el tercer puesto al final de la carrera de Austin, y quizá superar a Leclerc por el segundo.

La principal razón de esa falta inicial de ritmo, según el siete veces campeón del mundo, fue su configuración subóptima en el stint inicial, consecuencia de seguir caminos equivocados en los entrenamientos libres.

“Me faltaba ritmo en los dos primeros stints, básicamente. Simplemente no podía hacer girar el coche”, dijo Hamilton.

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“Al final, todo empezó en cierto modo el viernes. Una configuración realmente equivocada para los FP1 y fuimos en la dirección equivocada en los FP2, volvimos atrás y llegamos a un punto mejor en los FP3.

“Pero hay una diferencia sutil entre el coche de Charles y el mío, básicamente, solo en carrera. Tiene que ver sobre todo con el flap, cuánta ala pones, y creo que simplemente nos hemos quedado cortos, continuamente nos hemos quedado cortos por alguna razón.

“Cuando haces las vueltas de la parrilla, parece que el coche va bien. Y luego, en cuanto empieza la carrera, es simplemente una pérdida enorme de apoyo y subviraje. No podía hacer nada al respecto, así que simplemente se escaparon. Perdí esos ocho segundos, y esa fue realmente la razón por la que no conseguí esa (tercera) posición al final”.

Añadió: “Durante las paradas en boxes, añadí cuatro clics [de ángulo del alerón delantero], en la siguiente parada añadí otros cuatro clics, e incluso entonces, todavía me faltaban otros cuatro clics. Y es una locura estar 12 clics por debajo. Realmente tenemos que ver cómo llegamos a ese punto.

Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Logan Riely / Getty Images

“Pero creo que habría sido un poco diferente si hubiéramos empezado con eso en los FP2, donde hiciste la tanda larga. Ahí es donde Charles ganó experiencia con esa configuración, y yo no hice la tanda larga con ella.

“Así que, como dije, empecé un poco a contrapié, pero hay muchas cosas positivas que sacar de ello. El equipo hizo un trabajo realmente excelente con las paradas en boxes y la estrategia, y obviamente hoy tuvimos un ritmo decente, particularmente en el último stint. Si hubiera tenido eso en los dos primeros, seguro que habríamos estado en el podio”.

La lucha de Hamilton se vio agravada por su elección de neumáticos; cambió al compuesto duro para el último stint en lugar de otro juego de medios como estaba previsto inicialmente, pero el daño ya estaba hecho.

“Elegí tener dos juegos de neumáticos medios porque no creían que el neumático duro fuera a ser bueno”, explicó. “Visto en retrospectiva, dos juegos de duros habría sido la mejor opción: el neumático duro era el mejor neumático.

“Y entonces eso significó que empecé con un blando usado que, de usado a nuevo, supone dos segundos de tiempo de carrera. Y también afecta a la salida en comparación con otros que son todos nuevos. Todos los coches de delante iban con nuevos, pero tuve una salida muy buena, casi llegué al tercer puesto, pero Charles tomó el exterior y no pude aprovecharlo”.

Por supuesto, Hamilton también se vio perjudicado por la intervención tardía del coche de seguridad virtual para recuperar el Cadillac averiado de Valtteri Bottas. Sus neumáticos más frescos significaban que estaba alcanzando a Verstappen a casi un segundo por vuelta, pero la neutralización frustró su remontada.

Cuando se le preguntó si las cosas podrían haber sido diferentes sin el VSC, Hamilton respondió: “Probablemente habría tenido un poco de batalla con Max, quizá en el último par de vueltas. Sí, eso habría sido increíble. Pero, como dije, creo que todo fue resultado de los dos primeros stints, donde simplemente perdí muchísimo terreno. Y no puedo seguir cediendo ese tiempo en el futuro.

“Realmente siento que estoy contento con cómo conduje. Simplemente hicieron falta dos stints enteros para intentar que este coche girara. Y luego, una vez que empezó a girar en el tercer stint, volví a tener el ritmo de los chicos de delante. Pero es una gran brecha que cerrar. Eran ocho, nueve segundos o lo que fuera con el coche de delante, y esos chicos obviamente eran muy rápidos. Así que simplemente tengo que trabajar para no perder eso”.

Leclerc sigue persiguiendo la victoria

Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Mientras tanto, Leclerc consiguió el tercer podio consecutivo de Ferrari, pero se mostró decepcionado por terminar a 13 segundos del ganador de la carrera, Kimi Antonelli.

“Lo disfruté”, comentó el monegasco. “La salida fue divertida, luego más adelante con Lando [Norris] y Max de nuevo fue bastante divertido. Así que es una de esas carreras en las que no te aburres demasiado dentro del habitáculo y hay algo por lo que luchar.

“Incluso pensé que la victoria era posible en un momento dado cuando vi a Kimi ir a una sola parada. Según nuestros números, empezaría a sufrir un poco más hacia el final de la carrera. En realidad nunca sufrió hacia el final de la carrera, pero, sí, ha sido una carrera divertida. Una pena simplemente que nos quedáramos cortos para ganar”.

Ferrari acumula ahora una racha de nueve rondas sin ganar y, pese a las recientes señales alentadoras, Leclerc no está seguro de poder convertir pronto su ritmo en victoria.

“Si puedo convertir eso en una victoria es un poco difícil de predecir, porque los márgenes son muy pequeños, y también depende de cuáles sean los planes de mejoras de los demás en las próximas carreras”, dijo.

“Pero las sensaciones con el coche son cada vez mejores. Estos coches son muy específicos y únicos, y siento que, en las últimas dos o tres carreras, he vuelto a desbloquear algo en términos de pilotaje, y particularmente de configuración con mi forma de conducir. Simplemente ambas cosas juntas, hemos dado un paso adelante, y me siento mucho más cómodo con el coche.

“Así que espero que esto se traduzca pronto en una victoria. Ya sea en Singapur o aquí en Austin, estuvimos bastante cerca, así que confío en que tendremos una oportunidad de ganar una carrera antes de que termine la temporada”.

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