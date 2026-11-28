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Hamilton admite que Ferrari sufre en Lusail por falta de agarre, equilibrio y potencia

El noveno puesto en la clasificación, a casi un segundo y medio de la cabeza, es un veredicto que pesa, pero lo que deja sobre todo un sabor amargo son los motivos. La SF-26 no tuvo agarre desde el primer instante este fin de semana, pero para Hamilton también hay una cuestión de motor que siempre tiene su peso.

Gianluca D'Alessandro

Publicado: 28 nov 2026, 21:06

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Al final de las prácticas libres del viernes, Charles Leclerc había destacado lo difícil que resultaba encontrar los motivos que explicaran las complicaciones de la Rossa, subrayando que todo nacía de una anomalía cuyo origen aún no estaba claro. Hoy, sin embargo, parece haber un principal sospechoso: el asfalto. Un factor que ayudaría a entender el porqué de una clasificación decepcionante, cerrada a más de un segundo de la pole position.

Mientras que el monegasco logró rescatar al menos la séptima posición, Lewis Hamilton no pasó del noveno puesto —por detrás incluso del Racing Bulls de Arvid Lindblad—, terminando a un segundo y cuatro décimas de la punta. Sin embargo, más allá de la diferencia en el cronómetro, lo que realmente pesa son las razones por las cuales el equipo de Maranello lució tan… apagado bajo las luces artificiales de Lusail.

Según Leclerc, el gran responsable es el asfalto, que aquí es extremadamente liso, al punto de que en temporadas anteriores, con los monoplazas de efecto suelo, se podía bajar mucho la altura del auto en busca de carga. Para Ferrari, esta vez eso parece haberse traducido en una marcada dificultad para encontrar agarre (grip), pero también para gestionar el balance del auto, tal como confirmó el propio Hamilton.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

"Realmente no sé de qué depende, pero debe haber un motivo por el cual un fin de semana estamos en la pole position y aquí, en cambio, nos encontramos a 1.2 segundos de distancia", explicó el británico en la zona de entrevistas tras la clasificación, haciendo referencia a la pole que consiguió en México.

"Es un circuito que exige mucho en términos de potencia, además de carga aerodinámica. Al tener que empujar tanto, terminamos castigando los neumáticos para intentar recuperar terreno. Este fin de semana no hemos podido hacerlo; por desgracia, esta pista es muy lisa y nosotros sufrimos en este tipo de asfaltos, mientras que a otros les funciona mejor que a nosotros. Pero por el momento no tengo la respuesta".

En la práctica, estas dificultades se manifiestan de dos maneras: falta de agarre y falta de balance. Ya desde el viernes los pilotos señalaban distintos problemas en la gestión del monoplaza, por momentos con demasiado subviraje y en otros todo lo contrario, precisamente porque los pequeños detalles —cuando el auto está tan fuera de su ventana ideal— pueden alterar el comportamiento de forma muy repentina.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

En parte, esto también deriva de una falta de agarre que, en esta ocasión, no depende de la temperatura de las gomas. En un trazado así, con una secuencia de curvas rápidas en el cierre de la vuelta, resulta más sencillo llevar los neumáticos a una buena ventana operativa, algo que en otras citas sí había pesado de manera decisiva sobre las aspiraciones de Ferrari. Pero no esta vez, o al menos no por esa razón.

"Creo que los neumáticos están bien. En el último sector se logra llevarlos rápidamente a temperatura, así que no creo que haya mucho más que extraer por ese lado. Hasta ahora ha sido un fin de semana extremadamente difícil", añadió después Lewis, subrayando que este también es un circuito donde la potencia marca la diferencia.

Si bien la FIA ha concedido a los equipos varias zonas en las que pueden cortar la entrega del motor eléctrico, cuanto más tiempo se logra mantenerlo activo —incluso al transitar por curvas rápidas—, mayor es la posibilidad de encontrar velocidad de paso por curva, algo que no depende únicamente de la carga aerodinámica pura.

Al final, ambos elementos terminan sumándose en contra, porque cuanto más lento se circula en ese tramo, menos carga se genera, creando un círculo vicioso: "Nos faltó agarre, sí. El agarre y el balance fueron difíciles de gestionar durante todo el fin de semana. Aquí hay muchos sectores donde cuenta sobre todo la potencia. Es una pista muy dependiente del motor y eso para nosotros fue muy complicado".

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Este tema inevitablemente también toca las dificultades que atraviesa Ferrari en el apartado de la unidad de potencia, pues desde el inicio de la temporada existe una brecha que condiciona las ambiciones del Cavallino y obliga a hacer concesiones en la puesta a punto. Aunque aquí no sea el único factor, es lógico que cuando existe un déficit de potencia y además se sufre con el chasis, compensarlo se vuelve tarea imposible.

"Este es mi segundo año. Estoy en mi segundo año con la unidad de potencia Ferrari, así que ellos saben perfectamente dónde se equivocaron con este motor. Creo que los chicos están trabajando muy duro para intentar remediarlo de cara al próximo año, pero estamos un año por detrás de todos los demás", apuntó Hamilton, subrayando que incluso bajo el sistema de concesiones (ADUO) las oportunidades de recuperación son limitadas, entre otras cosas porque desarrollar e introducir una nueva especificación durante la campaña resulta sumamente costoso.

"Por suerte, el reglamento de homologación quizá te ofrece alguna posibilidad de recortar la brecha, pero por lo que se ha visto este año no supone una gran diferencia. Es muy difícil lograrlo. Honda tampoco ha sido capaz de dar grandes pasos adelante durante la temporada. Si llevas un año de retraso, recuperar terreno sigue siendo muy complicado. Realmente muy complicado".

"Es exactamente el mismo panorama para los equipos que están en el fondo de la parrilla. En términos de carga aerodinámica, para ellos es muy difícil cerrar la distancia. Quienes están adelante siguen progresando porque desarrollan constantemente el auto, cuentan con su propio túnel de viento, con todos estos recursos y con el personal necesario. Es un desafío continuo perseguir a quien ya lleva la delantera".

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