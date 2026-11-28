Entrevista

Fórmula 1 GP de Qatar

Leclerc: Ferrari no tiene agarre en Lusail y lucha más con Racing Bulls que con Red Bull

El monegasco de Ferrari no pasó del séptimo tiempo en la clasificación de Qatar, a 1.2 segundos del Mercedes de Russell. Leclerc ve una carrera dura para mañana: "Podríamos estar luchando más con los Racing Bulls que con los Red Bull".

Giacomo Rauli

Publicado: 28 nov 2026, 20:38

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En la Fórmula 1 los milagros ocurren, pero ciertamente no de un día para otro. Tras haber mostrado todas sus limitaciones a lo largo de las tres sesiones de prácticas libres en Lusail, Ferrari se confirmó de la peor manera posible, al no pasar del séptimo y noveno puesto en la clasificación, quedando además a más de un segundo del autor de la pole position con ambos monoplazas.

Charles Leclerc fue el mejor —o el piloto de Ferrari clasificado menos atrás— durante la sesión cronometrada, pero el séptimo tiempo a 1.2 segundos de George Russell explica a la perfección lo que se está convirtiendo en el fin de semana más complicado de la temporada desde el punto de vista del rendimiento para el Cavallino Rampante.

Al presentarse en la zona de medios de Lusail, Leclerc no puso excusas, pero ofreció una explicación interesante respecto al motivo que mantiene a los SF-26 tan lejos de las posiciones que importan.

Esto está ligado a la adaptación de los autos rojos a un cierto tipo de asfalto, el muy liso, sobre el cual han sufrido desde las primeras citas de la campaña.

"El despliegue de energía del auto no es el mayor problema en este fin de semana. Lo es el agarre. Hay algo fundamental que no está funcionando en esta pista. Es un circuito muy liso y, hablando con Russell y Antonelli, me dijeron que ni siquiera ellos logran entender bien el porqué de la gran ventaja que están mostrando sobre todos los demás", dijo Leclerc.

"Dicho esto, nuestro trabajo es entender cómo mejorar la situación y cerrar la brecha que tenemos en estas pistas. Porque desde el inicio del año nuestro auto sufre en ciertas condiciones. Están las características del trazado, pero también está el asfalto que marca la diferencia".

Charles Leclerc, Ferrari, Arvid Lindblad, Racing Bulls

Foto di: Manuel Eletto

"El auto no se siente tan mal en términos de balance y eso es lo peor. En mi opinión no estamos tan lejos de un buen equilibrio, es solo que si exigimos un poco más simplemente empezamos a deslizar con las cuatro ruedas y no logramos trazar las curvas. No tenemos suficiente agarre y, en cualquier caso, no tenemos el mismo agarre que los demás".

"Cada vez que nos encontramos con asfaltos súper lisos como este de Lusail siempre hemos sufrido. Teníamos algunas dudas al llegar aquí y creo que esos signos de interrogación ya encontraron respuesta. Quedó claro desde las Prácticas Libres 1 que estamos batallando mucho".

Para Leclerc, el asfalto de Qatar es único en su género, pero su advertencia al equipo mira ya hacia 2027: si la escudería quiere volver a ser campeona a casi 20 años de distancia de la última vez, deberá resolver estos inconvenientes para contar con un auto competitivo en todo tipo de circuitos.

"Este es un asfalto bastante más liso que todos los que hemos encontrado a lo largo de la temporada. Hemos intentado cambiar varias cosas en el auto, pero hay algo que no está funcionando. Tenemos que asegurarnos de que el próximo año no existan este tipo de problemas, porque para convertirnos en campeones necesitamos ser fuertes en todas las pistas y, por el momento, estamos extremadamente lejos de serlo".

Después de cuatro sesiones tan complicadas, Leclerc no cree en absoluto que pueda pelear por posiciones importantes en la carrera. Aunque no quiere darse por vencido antes de tiempo, es natural que el resultado de hoy no invite al optimismo de cara a la competencia de mañana, donde los Racing Bulls podrían ser los verdaderos rivales de Ferrari en un fin de semana de pesadilla.

"¿Con quién nos la jugaremos en carrera? Si miramos la clasificación, quizá deberíamos pelear más con los Racing Bulls que con los Red Bull. Pero no quiero salir pesimista. Intentaremos dar pelea contra los de adelante, aunque al día de hoy no existe una posibilidad real de competir con ellos".

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