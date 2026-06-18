McLaren honra a Mika Hakkinen con una estatua de bronce

McLaren ha presentado una impresionante estatua de bronce del bicampeón de Fórmula 1 Mika Hakkinen en su sede de Woking, conmemorando al 'Finlandés Volador' como parte de las celebraciones del gran premio número 1000 del equipo.

Creada por el reconocido artista de deporte motor Paul Oz, la escultura muestra a Hakkinen celebrando en el final de temporada en Suzuka, donde ganó su primer título en 1998.

La estatua ocupa un lugar destacado en el Boulevard de la fábrica, junto a su MP4/13 ganador del campeonato. Así se une a las estatuas de bronce de otras leyendas de McLaren: Bruce McLaren, James Hunt, Niki Lauda, Alain Prost y Ayrton Senna.

Hakkinen estuvo presente en la inauguración junto al CEO de McLaren Racing, Zak Brown, el director del equipo Andrea Stella y los pilotos actuales Lando Norris y Oscar Piastri.

"Vaya… ¡Qué buenos recuerdos! Este soy yo en Suzuka, cuando gané mi primer Campeonato del Mundo, el comienzo de algo muy especial", dijo Hakkinen.

"Cuando pasas toda tu vida compitiendo, sientes la presión de ganar un Campeonato del Mundo, y nunca sabes si lo vas a lograr. Ese día en Suzuka, antes de la carrera, solo recuerdo pensar: 'ok, vamos a hacerlo, vamos por ello'. Un momento increíble. Gracias a todos."

La estatua formó parte de las celebraciones más amplias del equipo por alcanzar los 1000 grandes premios. "Más de 100 equipos de Fórmula 1 han ido y venido desde que McLaren debutó", dijo Brown.

"Somos el segundo equipo más exitoso de la historia y el segundo más antiguo. Todo eso se debe al ADN que Bruce McLaren inculcó en este equipo. Es increíblemente especial trabajar aquí, y es importante que todos nos tomemos un momento para disfrutarlo, porque somos los que estamos en la sala en este momento, y somos los que estamos haciendo historia."

Stella añadió: "Es un honor increíble. Tenemos la responsabilidad de seguir llenando nuestras vitrinas de trofeos como lo hicieron quienes nos precedieron. Eso es tanto un honor como una inmensa motivación."