¿Cómo una de las fortalezas del McLaren de 2025 desapareció en 2026?
La abrasadora carrera de Fórmula 1 del pasado fin de semana en Barcelona confirmó una vez más que la impresionante gestión de neumáticos de McLaren no ha sobrevivido a la nueva normativa de 2026.
El equipo de Fórmula 1 McLaren está empezando gradualmente a afinar la recuperación de su famosa destreza en la gestión de neumáticos que le ayudó a tener tanto éxito en 2024 y 2025.
Hablando con Motorsport.com a lo largo del año pasado, Stella se mostró optimista sobre la capacidad de McLaren para trasladar algunas de sus fortalezas de su coche campeón a un conjunto de reglamentos completamente diferente gracias al conocimiento y las metodologías que había desarrollado durante su mandato.
"Hay un par de cosas que se mantienen, independientemente del reglamento técnico", dijo Stella. "Una son los fundamentos técnicos por los que buscamos eficiencia aerodinámica, interacción con los neumáticos, refrigeración eficiente. Es universal. Y algunos aspectos de la metodología, o algunos aspectos de cómo generas este conocimiento, serán transferibles."
La capacidad de McLaren para gestionar las temperaturas de los neumáticos fue una fortaleza particularmente poderosa cuando se convirtió en una fuerza dominante en 2024 y 2025, e incluso fue acusado por rivales de usar trucos de refrigeración por agua para mantener bajo control los Pirelli traseros, acusaciones que el organismo rector, la FIA, desestimó tras realizar pruebas.
Pero a medida que la F1 pasó a un conjunto de reglamentos radicalmente diferente, esa fortaleza con los neumáticos, que era una parte clave del arsenal ganador de títulos de McLaren, aparentemente ha desaparecido, siendo el Gran Premio de Barcelona en el caluroso y de alta carga aerodinámica circuito de Montmelo quizá el mejor indicador.
Después de haberse alternado con Ferrari como el segundo equipo más rápido detrás de Mercedes, la Scuderia dio un gran paso adelante con su mejora de Barcelona. Mientras Lewis Hamilton completó un stint final impresionante para sacarle 20 segundos al segundo clasificado George Russell, Lando Norris se benefició del abandono de Kimi Antonelli para reclamar el tercer lugar, con su compañero de equipo Oscar Piastri sufriendo más con el calor español al terminar en un lejano quinto puesto.
Andrea Stella says McLaren has invested heavily in its tyre management
Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Después, Stella admitió que Ferrari simplemente ha producido ahora un coche mejor con más carga aerodinámica, pero el sábado también reconoció que McLaren no ha podido trasladar su fortaleza con los neumáticos del año pasado.
"Hemos invertido a lo largo de los años para asegurarnos de que acondicionábamos los neumáticos, especialmente en carreras calurosas, y mantenerlos lo bastante fríos para que el agarre no se degradara a un ritmo rápido", explicó Stella. "Tengo que decir que algunas condiciones cambiaron desde un punto de vista técnico al diseñar un coche nuevo, neumáticos diferentes, así que este es un proceso que todavía sigue en marcha.
"En McLaren sabemos que tenemos algunas oportunidades para hacerlo mejor. En este momento no somos tan competitivos como lo fuimos en 2025 en términos de acondicionamiento y degradación de los neumáticos, un objetivo muy claro para el desarrollo. No parece que tengamos ninguna ventaja particular desde este punto de vista."
Stella dice que el reglamento de 2026 ha supuesto un cambio tan sísmico, con los equipos teniendo además que incorporar las nuevas unidades de potencia y sistemas auxiliares altamente complejos, que McLaren ha necesitado hacer un "reinicio" y cubrir todas sus bases antes de poder centrarse en los detalles más finos. Esa trayectoria de desarrollo ha comenzado efectivamente ahora.
"Es un poco un reinicio que nos vimos más o menos obligados a hacer al diseñar un coche completamente nuevo, lo que creó algunas exigencias adicionales", explicó el italiano. "Necesitábamos cumplir con todas estas exigencias de una sola vez para empezar un nuevo proyecto. Y ahora estamos empezando con el desarrollo y el ajuste fino en las áreas donde existen más oportunidades.
"Ahora estamos evolucionando gradualmente hacia lo que creemos que es lo correcto que hay que hacer con los neumáticos."
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