Max Verstappen tiene este año un nuevo compañero de equipo en Red Bull en la Fórmula 1: Isack Hadjar tomó en invierno el asiento de Yuki Tsunoda y hasta ahora ha ofrecido un rendimiento sólido. El francés ya figura entre los compañeros de equipo más fuertes del cuatro veces campeón del mundo.

Sin embargo, Verstappen no parece temer por su posición dominante dentro de los toros, porque la colaboración entre los dos pilotos de Red Bull aparentemente funciona bien. "Definitivamente no me pregunta si necesito consejo, pero si yo le pregunto algo, me responde", revela Hadjar.

"Cuando necesito información, es muy abierto y muy servicial", añade el francés de raíces argelinas, que sabe apreciar el apoyo y los consejos del neerlandés: "No se guarda nada, porque sabe lo fuerte que es."

En general, Hadjar se muestra satisfecho con sus primeras carreras para Red Bull. "Creo que he manejado bien las cosas difíciles, es decir, estar cerca de Max", dice con orgullo, pero también hace autocrítica: "En cambio, en las cosas fáciles he cometido errores."

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Isack Hadjar no quiere repetir su error

Sobre todo en el Gran Premio de Miami, Hadjar vivió un fin de semana decepcionante. Sin embargo, después se recuperó y en Mónaco incluso pudo celebrar su primer podio, aunque posteriormente le fue retirado. Aun así, el joven de 21 años se mueve con frecuencia al mismo nivel que Verstappen.

"Así que me alegra haber superado los obstáculos más difíciles", resume Hadjar las primeras carreras de esta temporada, aunque en el futuro todavía debe seguir mejorando. "Si ahora optimizo un par de pequeños detalles, conseguiré más puntos."

El mayor problema son los errores que el novato de Red Bull todavía se permite con demasiada frecuencia. "En el mejor de los casos, no se repiten", dice Hadjar entre risas. "Ese es el objetivo. No siempre es fácil, pero tampoco me afecta demasiado. Soy joven, es mi segundo año, así que ahora cometo errores."

"Cuando tenga un coche con el que pueda ser campeón del mundo, ya no cometeré estos errores. Ese es el plan. Pero me concentro más en mi propio rendimiento. Puedo medirme con los mejores de la parrilla. Ahí está mi enfoque en este momento."