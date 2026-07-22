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Fórmula 1 GP de Bélgica

La extraña estrategia que hizo posible la remontada de Isack Hadjar del 21º al sexto puesto en Spa

Red Bull hizo entrar a Hadjar en boxes en las vueltas uno y dos en Spa-Francorchamps, un movimiento contraintuitivo que allanó el camino para su "mejor carrera" en el equipo

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Publicado:
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Normalmente no esperas que un piloto de Fórmula 1 haga dos paradas en boxes al inicio de una carrera y termine sexto bajo la bandera a cuadros, pero eso es exactamente lo que hizo Isack Hadjar de Red Bull en el Gran Premio de Bélgica.

Hadjar salía desde el fondo de la parrilla de Spa-Francorchamps, debido a una sanción tras montar su quinta unidad de potencia de la temporada. Esperando un primer stint largo, el francés empezó con neumáticos duros y adelantó a dos coches en su camino hasta la 18ª posición cuando intervino el coche de seguridad tras el accidente de George Russell en la primera vuelta.

Por lo tanto, Red Bull decidió parar a Hadjar para montar medios y, con la regla de los dos compuestos ya cumplida, lo hizo parar de nuevo al final de la vuelta dos, volviéndole a dar goma dura.

"El objetivo era tener opciones más adelante", explicó Hadjar a la cadena francesa Canal+. "Perdimos algunas posiciones, pero sabíamos que las iba a recuperar bastante rápido. Me dio flexibilidad para poder elegir más adelante. Elegí duros, que prefería, y funcionó".

Pero la doble parada en boxes era contraintuitiva, incluso para el piloto de Red Bull.

"Incluso yo estaba un poco perdido con las paradas. Después de unas vueltas entendí realmente por qué hicimos eso. Estaba un poco lento de cabeza, tengo que decirlo", bromeó al hablar con la prensa escrita, donde estuvo Motorsport.com.

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

"Pensaba: ¿por qué asumí tantos riesgos? Deberían habérmelo dicho, me habría quedado último, pero obviamente no sabíamos que iba a salir un coche de seguridad. Fue un poco frustrante, pero dio resultado".

Hadjar pasó a completar lo que fue, en efecto, una carrera a una parada, ya que volvió a parar bajo el coche de seguridad virtual. Su excelente ritmo —sus 10 vueltas más rápidas promediaron 1m49.727s, mejor que el 1m49.809s de Max Verstappen— le permitió llegar al top 10 ya en la vuelta 15.

El piloto de segundo año finalmente contuvo a Lando Norris, que salió 13º e hizo su única parada en la vuelta 30, para ser sexto bajo la bandera a cuadros.

"Mira, es su mejor carrera con nosotros, sin duda", comentó con entusiasmo el director del equipo Red Bull, Laurent Mekies. "Sinceramente, no es solo un pico. Ha sido simplemente un poquito mejor en cada carrera en cuanto a velocidad. Así que aporta algo de velocidad cada vez que conduce. Hoy es otro paso, este fin de semana es otro paso, porque fue muy, muy rápido desde la FP1.

"Y sí, lo pusimos en una estrategia ligeramente inusual, que al final, con el momento del VSC, también le ofreció la posibilidad de batir a Lando fundamentalmente. Así que estuvo bien. Fue muy, muy fuerte. Su ritmo era de top tres. Así que muy, muy contentos con su progreso".

Hadjar ha sumado ya 60 puntos esta temporada, el doble de los que consiguió el segundo coche de Red Bull la temporada pasada con Liam Lawson y Yuki Tsunoda al volante.

Información adicional de Filip Cleeren y Ronald Vording

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