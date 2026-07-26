Haas “no debería estar luchando con” Aston Martin, dice Bearman

Oliver Bearman ha dicho que Haas "no debería estar luchando con" Aston Martin y explicó su eliminación en la Q1 del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1.

Mientras el equipo estadounidense lamenta la inconsistencia de su coche, esta vez fue Esteban Ocon quien quedó contento y Bearman molesto tras la clasificación en el Hungaroring. El británico fue superado por su compañero de equipo por primera vez desde Mónaco, con una diferencia de 0.223s, y quedó fuera de la Q2 por muy poco ante Fernando Alonso, de Aston Martin, que fue 0.107s más rápido.

Aston Martin lo dio todo para alcanzar este hito – su primera aparición en la Q2 en una sesión de clasificación no sprint en 2026 – y usó tres juegos de neumáticos nuevos frente a los dos de Bearman.

"Solo tenemos tres, así que en realidad no teníamos mucha otra opción", comentó el piloto de Haas. "Pero nos deja otro juego de carrera para mañana, así que eso debería ponernos, con suerte, en una buena ventana.

"Pero sí, ha sido un fin de semana difícil hasta ahora. Los Aston usaron tres juegos y eso definitivamente los ayuda, pero no deberíamos estar luchando con ellos."

Por supuesto, este sorprendente resultado también se debe a que Aston renovó su AMR26 con un amplio paquete de mejoras este fin de semana, que proporcionó una ganancia de más de 1.5s. También se benefició del sinuoso trazado del Hungaroring, con la unidad de potencia Honda aún falta de potencia antes de su actualización de Zandvoort.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Es realmente doloroso", continuó Bearman. "Demuestra que realmente estamos luchando y sufriendo en este momento. Pero, al mismo tiempo, probablemente es la pista que más se usa con las rectas más cortas. Así que no creo que siga siendo así, digamos, para siempre. Pero aun así, es un recordatorio para nosotros de que tenemos que mejorar nuestro nivel."

Los problemas de Bearman se vieron agravados por el hecho de que el piloto reserva Ryo Hirakawa tomó su coche en la sesión de entrenamientos inicial para cumplir con los requisitos de novatos del reglamento.

"El viernes fue totalmente improductivo para nosotros", lamentó el inglés. "No rodé en FP1 y luego, en FP2, tenía ganas de continuar realmente donde lo habíamos dejado en Spa.

"Pero, en realidad, sentí que volvimos a estar como hace dos o tres carreras, cuando el equilibrio en el paso por curva era realmente pobre. Simplemente no podía encontrar confianza con el coche, no podía empujarlo, se me iba todo el tiempo en la entrada (a las curvas). Y especialmente en esta pista, hay un enorme efecto bola de nieve cuando tienes esa limitación de equilibrio del coche."

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