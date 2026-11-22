Fórmula 1 Las Vegas GP

Checo Pérez culpa al "artificial" modo de adelantamiento por su choque con Camara en Las Vegas

Sergio Pérez señaló que el modo adelantamiento fue el causante de que tuviera el contacto con Camara.

Luis Ramírez

Publicado: 22 nov 2026, 6:49

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Sergio Pérez señaló que el nuevo modo de adelantamiento de la Fórmula 1 fue el principal factor que generó el incidente entre él y el brasileño Rafael Camara y que puso fin a su carrera en el Gran Premio de Las Vegas 2026 cuando apenas se había disputado la vuelta 18 de la competencia.

El piloto mexicano de Cadillac, quien había escalado hasta el puesto 15 antes de comenzar a perder ritmo por la degradación de su monoplaza, intentó superar al piloto de Haas en la zona de frenada rumbo a las curvas 14 y 15. Sin embargo, ambos autos hicieron contacto, provocando el retiro inmediato de Checo Pérez y la salida del coche de seguridad.

Tras conversar con el brasileño en el paddock, Pérez explicó que la enorme ganancia de velocidad del sistema eléctrico sorprendió a Câmara, quien no advirtió su presencia a tiempo al cerrar la trazada.

"Sí, acabo de hablar con Rafa y, ya sabes, es este modo de adelantamiento, es tan artificial que básicamente salgo de la curva 12 a un segundo de Câmara, así que Câmara pensó que estaba completamente a salvo, pero luego al llegar a la curva 15 yo ya estaba a su lado; pero cuando vi que estaba haciendo una trazada normal, intenté evitarlo y ya era demasiado tarde", declaró el mexicano.

Más de la F1 :

El tapatío detalló que su intención inicial ni siquiera era completar la maniobra en ese punto, sino preparar el sobrepaso para la salida de la siguiente curva, pero al notar que el piloto de Haas no le dejaba espacio intentó abortar el ataque sin éxito.

"Sí, básicamente estaba a su lado, esperando que me diera espacio para mantener la curva, y luego pensaba adelantarlo después en la curva 16, a la salida de la 16, porque tenía el modo de adelantamiento, pero él no me vio, no se dio cuenta de que yo estaba ahí, porque sales a un segundo de la 12 y cierras la brecha, y cuando intenté evitarlo ya era demasiado tarde", añadió. "Sí, quería echarme para atrás, pero ya era demasiado tarde".

Sobre la charla con el novato brasileño, Pérez comentó que Câmara quedó desconcertado por el golpe: "Estaba sorprendido, no sabía qué había pasado en ese momento, porque me dijo que no me vio".

A pesar del abandono, el mexicano rescató el haber podido pelear contra otros rivales como fueron los Haas: "Fue bueno que pudiéramos competir, quiero ver al equipo intentándolo, lo intentamos; desafortunadamente Câmara no me vio en ese momento e hizo las cosas mucho más difíciles, pero es lo que hay en realidad. Estábamos peleando con otros autos, estábamos por delante de algunos coches, estábamos luchando y fue agradable volver a sentir eso".

Más de la F1 :

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Share Or Save This Story

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Así vivimos la carrera del Gran Premio de Las Vegas 2026

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

View More & Comment

More from

Luis Ramírez





Así vivimos la carrera del Gran Premio de Las Vegas 2026



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



45 min



Así vivimos la carrera del Gran Premio de Las Vegas 2026





Así queda el campeonato de pilotos y constructores de la F1 2026 tras el GP de Las Vegas



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



1 h



Así queda el campeonato de pilotos y constructores de la F1 2026 tras el GP de Las Vegas





General Motors respalda el regreso de los motores V8 y confirma su plan con Cadillac para 2030



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



5 h



General Motors respalda el regreso de los motores V8 y confirma su plan con Cadillac para 2030

Últimas noticias





Russell explica su accidente al final de la carrera en su intento de victoria en Las Vegas



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



2 min



Russell explica su accidente al final de la carrera en su intento de victoria en Las Vegas





Colapinto iguala su mejor final en la F1 en Las Vegas: "El equipo merece este resultado"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



4 min



Colapinto iguala su mejor final en la F1 en Las Vegas: "El equipo merece este resultado"





Leclerc acepta la sanción tras tocar a Hamilton en Las Vegas, aunque revisará el incidente



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



6 min



Leclerc acepta la sanción tras tocar a Hamilton en Las Vegas, aunque revisará el incidente





Checo Pérez culpa al "artificial" modo de adelantamiento por su choque con Camara en Las Vegas



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



9 min



Checo Pérez culpa al "artificial" modo de adelantamiento por su choque con Camara en Las Vegas

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.

You have 2 options:

Become a subscriber.

Disable your adblocker.

Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here

Already disabled your adblocker?

Reload page

Gestionar Alertas

Suscríbete