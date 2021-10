Haas no ve como amenaza que Andretti llegue a la F1

Haas F1 Team se convirtió en el primer equipo estadounidense en competir en la F1 desde 1986 cuando se unió a la parrilla en 2016 después de que Gene Haas, copropietario de un equipo de NASCAR, estableciera una nueva escuadra desde cero.

Pero a Haas podría unirse otra marca de carreras estadounidense en un futuro próximo, ya que Andretti Autosport está cerca de adquirir una participación mayoritaria en Sauber, que dirige el equipo Alfa Romeo de F1.

Andretti ha estado interesado en la participación en la F1 durante algún tiempo en su búsqueda de ampliar un terreno que ya lo tiene en IndyCar, Indy Lights, Fórmula E, Extreme E y Supercars.

El jefe del equipo Haas F1, Gunther Steiner, restó importancia a la posibilidad de que otro equipo estadounidense se incorpore a la parrilla, afirmando que la identidad estadounidense no es algo que el equipo haya impulsado realmente.

"No veo a nadie como una amenaza", dijo Steiner. "No tenemos ningún problema con ese, sea cual sea el equipo".

"Pero creo que lo que no hemos hecho, no hemos explotado el mercado estadounidense, el mercado de los patrocinadores tanto como deberíamos haberlo hecho, porque si no tendríamos más (logotipos) estadounidenses en el coche".

"Todo tiene que ser estadounidense de repente, y todo parece estar centrado en Estados Unidos, pero creo que también hay otros países".

"Como Austin está ahora en marcha, hay mucho enfoque. Pero no ha venido nadie a llamar a nuestra puerta con un gran patrocinio y decir porque somos estadounidenses, esto es lo que vamos a hacer, o esto es por lo que vamos a apoyar a un piloto estadounidense".

"No hay magia en este juego. Y pase lo que pase, no habrá muchos cambios. Así que se habla mucho en este momento, pero hay que caminar ahora".

Guenther Steiner, jefe de Haas F1. Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

A pesar de tener su sede en Kannapolis, Carolina del Norte, Haas también tiene bases para su equipo de F1 en el Reino Unido y en Italia. Su patrocinador principal, Uralkali, es ruso, y nunca ha contado con un piloto estadounidense.

Cuando se le preguntó si Andretti le había planteado alguna vez un acuerdo con Haas, Steiner respondió: "No sé lo que está haciendo Michael (Andretti), para ser honesto".

"He hablado con Michael algunas veces. Últimamente no, sinceramente".

"No sé lo que Michael está tratando de hacer. Todo el mundo se conoce en las carreras estadounidenses, y tal vez hubo conversaciones, pero tal vez no tan concretas como se cree".