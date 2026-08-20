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Fórmula 1 GP de Países Bajos

A qué hora y cómo ver la práctica libre y la clasificación sprint del GP de Países Bajos de F1 en Zandvoort

La F1 vuelve a la acción el viernes con el GP de Países Bajos en Zandvoort, donde habrá una práctica libre y la clasificación sprint. Aquí te contamos los horarios y cómo ver la actividad desde Latinoamérica.

Federico Faturos
Federico Faturos
Edited:
GP de Países Bajos

Las fotos del jueves en el Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del jueves en el Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
George Russell, Mercedes

Las fotos del jueves en el Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las fotos del jueves en el Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Franco Colapinto, esquí alpino

Las fotos del jueves en el Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Carlos Sainz, Williams

Las fotos del jueves en el Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del jueves en el Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Oliver Bearman, equipo Haas de Fórmula 1

Las fotos del jueves en el Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del jueves en el Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Detalles técnicos de McLaren

Las fotos del jueves en el Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las fotos del jueves en el Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las fotos del jueves en el Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las fotos del jueves en el Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Franco Colapinto, esquí alpino

Las fotos del jueves en el Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Casco de Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del jueves en el Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del jueves en el Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Aficionado a Ferrari

Las fotos del jueves en el Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del jueves en el Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Gotas de lluvia sobre un neumático Pirelli

Las fotos del jueves en el Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las fotos del jueves en el Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del jueves en el Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las fotos del jueves en el Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Detalle del alerón delantero de Mercedes

Las fotos del jueves en el Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Las fotos del jueves en el Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Oliver Bearman, equipo Haas de Fórmula 1

Las fotos del jueves en el Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del jueves en el Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Detalle del alerón delantero de un Aston Martin

Las fotos del jueves en el Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Ambiente

Las fotos del jueves en el Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Liam Lawson, Red Bull

Las fotos del jueves en el Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Coche de «Racing Bulls» en el callejón de boxes

Las fotos del jueves en el Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Franco Colapinto, esquí alpino

Las fotos del jueves en el Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Gabriel Bortoleto, Audi

Las fotos del jueves en el Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las fotos del jueves en el Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del jueves en el Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Sergio Pérez, Cadillac Racing

Las fotos del jueves en el Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Detalle del alerón delantero del McLaren

Las fotos del jueves en el Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Andrea Stella, McLaren

Las fotos del jueves en el Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Esteban Ocon, equipo Haas F1

Las fotos del jueves en el Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Casco de Lando Norris, McLaren

Las fotos del jueves en el Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Vista general del circuito

Las fotos del jueves en el Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Franco Colapinto, Alpine

Las fotos del jueves en el Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Valtteri Bottas, Cadillac

Las fotos del jueves en el Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Yuki Tsunoda, Racing Bulls

Las fotos del jueves en el Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Oliver Bearman, equipo Haas de F1

Las fotos del jueves en el Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del jueves en el Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Detalles técnicos de Haas

Las fotos del jueves en el Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull

Las fotos del jueves en el Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
47

Las vacaciones de la Fórmula 1 terminaron y los pilotos de la máxima categoría vuelven a la pista este viernes en el circuito de Zandvoort para disputar el único entrenamiento libre del fin de semana y la clasificación sprint.

El regreso a la acción marca el inicio de la segunda mitad de la temporada, tras las 11 rondas disputadas entre marzo y julio, en un campeonato que tiene a Kimi Antonelli como cómodo líder, con 50 puntos de ventaja sobre Lewis Hamilton, de Ferrari, y 59 sobre George Russell, compañero del italiano en Mercedes.

Sin embargo, Antonelli no puede relajarse en una F1 que se ha mostrado cambiante en las últimas carreras y en la que el dominio de Mercedes ya no es el mismo que al inicio de la temporada, tal como lo demostró la última cita antes de la pausa, cuando McLaren dominó el Gran Premio de Hungría.

Colapinto sin mejoras en Alpine y Checo Pérez con nuevo jefe en Cadillac  

Franco Colapinto vuelve a la acción con Alpine en Zandvoort en un fin de semana en el que el equipo estrenará un paquete de mejoras en el coche. Sin embargo, por el momento, estas solo estarán disponibles para Pierre Gasly, mientras que el argentino deberá esperar hasta la siguiente ronda, en Monza, para contar con ellas.

Sergio Pérez buscará encontrarse con un monoplaza más fiable en Cadillac tras los problemas que lo afectaron en las últimas carreras, en un equipo que, a su vez, estrena jefe tras la llegada de Marcin Budkowski en reemplazo de Graeme Lowdon.

También lee:

Horarios del GP de Países Bajos de F1 2026:

Práctica 1 - Viernes 21 de agosto de 2026

  • México: 04:30h

  • Costa Rica / Belice / El Salvador: 04:30h

  • Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 05:30h

  • Venezuela / Chile / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 06:30h

  • Argentina: 07:30h

  • Uruguay / Paraguay: 07:30h

Clasificación Sprint - Viernes 21 de agosto de 2026

  • México: 08:30h

  • Costa Rica / Belice / El Salvador: 08:30h

  • Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 09:30h

  • Venezuela / Chile / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 10:30h

  • Argentina: 11:30h

  • Uruguay / Paraguay: 11:30h

Pronóstico del tiempo para el viernes en el GP de Países Bajos

Se espera que el viernes esté mayormente nublado y con temperaturas suaves en Zandvoort, con posibilidad de algunas lluvias durante las primeras horas del día.

Esto podría hacer que la única sesión de entrenamientos libres cobre una importancia aún mayor, especialmente en un fin de semana sprint, en el que los equipos tienen poco tiempo antes de que comience la actividad competitiva. Incluso si la pista está seca para la clasificación sprint, la ubicación costera de Zandvoort implica que el viento y las condiciones cambiantes pueden seguir haciendo que el circuito sea complicado.

Actualmente, el pronóstico para el sábado indica temperaturas más bajas, con posibilidad de algunas lluvias por la mañana antes de la carrera sprint y la clasificación.

Se espera que el domingo también sea relativamente fresco para el Gran Premio de Países Bajos, por lo que el comportamiento de los neumáticos y la posición en pista podrían convertirse en factores más importantes que las altas temperaturas.

También lee:

¿Cómo ver el GP de Países Bajos de la F1 2026?

En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio. 

  • México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión. 
  • Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina*.
  • Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN. 

En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.

*Fox Sports Argentina transmitirá en diferido durante el fin de semana del Gran Premio de Países Bajos.

Campeonato de Pilotos

Pos. Piloto Puntos
1 ItalyK. AntonelliMercedes 219
2 United KingdomL. HamiltonFerrari 169
3 United KingdomG. RussellMercedes 160
4 MonacoC. LeclercFerrari 138
5 United KingdomL. NorrisMcLaren 128
6 NetherlandsM. VerstappenRed Bull 109
7 AustraliaO. PiastriMcLaren 92
8 FranceI. HadjarRed Bull 68
9 New ZealandL. LawsonRacing Bulls 43
10 FranceP. GaslyAlpine 42
11 United KingdomA. LindbladRacing Bulls 23
12 ArgentinaF. ColapintoAlpine 19
13 United KingdomO. BearmanHaas 18
14 BrazilG. BortoletoAudi 10
15 SpainC. Sainz JrWilliams 6
16 ThailandA. AlbonWilliams 5
17 FranceE. OconHaas 3
18 GermanyN. HülkenbergAudi 2
19 SpainF. AlonsoAston Martin 1
20 CanadaL. StrollAston Martin  
21 FinlandV. BottasCadillac  
22 MexicoS. PérezCadillac  

Campeonato de Constructores

Pos. EQUIPO PUNTOS
1 GermanyMercedes 358
2 ItalyFerrari 285
3 United KingdomMcLaren 195
4 AustriaRed Bull 151
5 FranceAlpine 61
6 ItalyRacing Bulls 61
7 United StatesHaas 21
8 United KingdomWilliams 11
9 GermanyAudi 10
10 United KingdomAston Martin 1
11 United StatesCadillac  

 

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