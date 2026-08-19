Zandvoort genera incógnitas alrededor de los neumáticos
El GP de Países Bajos tendrá formato sprint por primera vez. Entre fuertes desniveles, arena y ráfagas de viento, equipos y pilotos tendrán apenas una hora de prácticas libres para encontrar la puesta a punto ideal y gestionar los neumáticos en un circuito de alta carga aerodinámica y con muy pocos puntos de adelantamiento.
Dettaglio del circuito
Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
El Gran Premio de los Países Bajos vuelve a encender los motores de la Fórmula 1: tras la pausa estival, la máxima categoría regresa a la pista en Zandvoort con una importante novedad, ya que por primera vez, el trazado neerlandés acogerá el formato sprint, reduciendo el tiempo a disposición de las escuderías para la puesta a punto de los monoplazas a una sola hora de entrenamientos libres.
Situado a apenas 40 km de Ámsterdam y junto a las playas del Mar del Norte, el circuito mide 4,259 kilómetros y cuenta con 14 curvas. Entre ellas destacan la curva 3 y la curva 14, dos peraltes con inclinaciones de 19 y 18 grados respectivamente, superiores incluso a las del óvalo de Indianapolis. La combinación entre una longitud contenida y una sucesión de curvas rápidas genera una densidad energética elevadísima sobre los neumáticos, sometidos a fuertes trabajos verticales y laterales.
El asfalto presenta un nivel de adherencia reducido, complicado por el viento que deposita constantemente la arena de las dunas sobre la pista, alterando el agarre de una sesión a otra. Para equilibrar la calzada estrecha y las características del diseño, los monoplazas necesitan una alta carga aerodinámica, totalmente comparable a la empleada en el Hungaroring de Budapest.
Vista aérea del circuito de Zandvoort.
Photo by: Robin Van Lonkhuijsen /ANP / AFP via Getty Images
Elección de compuestos y variables meteorológicas para Zandvoort
Pirelli ha confirmado la combinación del año pasado, seleccionando los compuestos C2, C3 y C4. El neumático duro representa la elección clave para cubrir la larga distancia de la carrera del domingo, mientras que las opciones medio y blando constituyen ambas alternativas válidas para el desafío de corta distancia del sábado.
Aunque la carrera se haya adelantado una semana respecto a 2025, situándose en pleno agosto, la degradación térmica podría verse fuertemente atenuada por las típicas condiciones ambientales de la zona. Las temperaturas en Zandvoort rara vez superan los 20°C, el riesgo de lluvia sigue siendo elevado y las continuas ráfagas de viento en la costa amenazan con desestabilizar el comportamiento aerodinámico de los coches.
Con una sola recta principal y una calzada especialmente estrecha que hace que los adelantamientos sean extremadamente complejos, la ejecución de la estrategia en boxes y el correcto aprovechamiento de la única sesión de libres resultarán determinantes para el desenlace del fin de semana.
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