Ocon : "Un GP de Francia en Le Mans sería increíble"

El Gran Premio de Francia se llevará a cabo este fin de semana en el circuito de Paul Ricard, pero el futuro del evento es más incierto que nunca.

Ocon, último piloto francés en ganar un Gran Premio de F1, no oculta su preocupación al respecto, pero también subraya las numerosas posibilidades que existen para salvar el evento. Y aunque admite que alternar entre Francia y Bélgica, por ejemplo, sería probablemente una solución razonable, cree que Niza y Le Mans podrían ser una alternativa.

"Por supuesto, la Fórmula 1 tiene una gran demanda en este momento, todos sabemos que hay varios países diferentes que están pidiendo que se celebre un Gran Premio en su país", dijo Ocon este jueves en la previa de su carrera de casa.

"Y no podemos ir a todas partes, por desgracia; siempre hay rumores que se oyen, nada es seguro. Pero hablé con Stefano (Domenicali, CEO de la Fórmula 1), vi lo que dijo en la prensa también. Y mi punto de vista es que sí, Francia tiene un lugar en la Fórmula 1. Decimos Grand Prix en todas partes, y es una palabra francesa. Tenemos una gran comunidad automovilística y de deporte motor. Si el futuro no es en Paul Ricard, estoy seguro de que habrá otros lugares que estarían encantados de acoger el Gran Premio de Francia, y si hay conversaciones para el futuro, formaré parte de ellas y haré todo lo posible para que así sea".

"Stefano habló de Niza, que sería un gran lugar para un circuito urbano, pero también tenemos Le Mans, que es un gran lugar. Por supuesto, el circuito tal vez necesite un poco de trabajo para los límites de la pista o ese tipo de cosas. Una verdadera carrera de Fórmula 1 en Le Mans, en términos de espectáculo, sería bastante impresionante, creo".

El piloto de Alpine descarta la idea de que la Fórmula 1 se acerque alguna vez a París, pero insiste en que es un pequeño sueño ver algún día a los monoplazas correr en el circuito Bugatti de Le Mans.

"Creo que tenemos varias opciones, eso es seguro", dice. "Francamente, no creo que la región de París sea una opción realista, dado el modo en que está dirigida. Creo que hay varias opciones, circuitos urbanos que podrían funcionar, o circuitos bonitos que podrían ser. Tenemos buenos circuitos. Está Magny-Cours, al que es un poco difícil llegar. Pero creo que el más realista que se me ocurre es sin duda Le Mans. El Gran Premio de Francia en Le Mans sería toda una historia. Sería bastante increíble".

Cuando se le preguntó si Domenicali había hecho una clara referencia a Le Mans, Esteban Ocon dijo: "No, eso es lo que vi de Stefano en la prensa. He hablado con él, pero me lo guardaré para mí".

VIDEO: La exhibición de Fernando Alonso con el Alpine de F1 en Le Mans 2021