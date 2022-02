Russell cambia el color del casco por respeto a Schumacher

Russell correrá a tiempo completo para el equipo Mercedes en 2022 después de impresionar durante sus tres temporadas con Williams, durante las cuales fue miembro del programa junior de Mercedes.

El piloto británico se unirá a Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo de F1, y correrá en el coche Mercedes W13 que se presentará el viernes en Silverstone.

A lo largo de su carrera en F1 hasta la fecha, Russell ha utilizado principalmente cascos de color rojo que también incorporaban algo de azul para encajar con el color del equipo Williams.

Pero en un video publicado por Mercedes, Russell ha revelado el nuevo diseño de su casco para la próxima temporada, que cambia a una base negra por respeto a Michael Schumacher.

Schumacher corrió para Mercedes en su regreso a la F1 entre 2010 y 2012, un período durante el cual utilizó un casco rojo brillante que destacaba ante la decoración plateada del monoplaza del equipo.

Russell explicó que era "bastante diferente en colores en comparación con lo que he tenido anteriormente, y he optado por un negro bastante atrevido esta temporada".

Michael Schumacher, Mercedes F1 W03 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

"Un casco rojo en un Mercedes me parecía muy Michael Schumacher, y realmente quería respetar eso e ir en una dirección diferente", dijo Russell.

"He incorporado el negro, tengo el rojo en el lateral con el (patrocinador) Crowdstrike, y he traído este detalle azul, que realmente, realmente me encanta y es probablemente algo que verán un poco más este año".

"Obviamente, tengo mi logotipo GR63 en el lateral, mi número en la parte superior y la estrella de Mercedes en la parte delantera. Creo que queda muy bien y es muy agresivo. Espero que les guste y que lo vean pronto en el W13 en Silverstone".

Russell participará en la presentación formal del W13 el viernes, antes de completar la primera puesta en pista con el coche en un shakedown en Silverstone.

El piloto británico disfrutará luego de su primer test formal con el nuevo coche cuando comiencen las pruebas de pretemporada de F1 en Barcelona el 23 de febrero.