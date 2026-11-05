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Fórmula 1 GP de México

Una fuga de aceite casi deja a Antonelli sin podio en su día de campeón en México

Lo que hoy parece un domingo perfecto podría haber tenido un desenlace muy distinto. A pocas vueltas de conquistar su primer título mundial, el italiano estuvo a punto de retirarse por una fuga de aceite que empezó a poner en apuros al motor. Kimi, sin embargo, mantuvo la calma y la sangre fría hasta la bandera a cuadros.

Gianluca D'Alessandro

Publicado: 5 nov 2026, 14:32

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En México, Andrea Kimi Antonelli escribió una espléndida página de historia, tanto de la Fórmula 1 como del deporte italiano, al conquistar su primer título mundial en la categoría reina al término de un año extraordinario. Un logro alcanzado en la cima de un año como absoluto protagonista, no solo por la velocidad demostrada, sino también por la constancia y la madurez con la que se echó a Mercedes sobre los hombros, arrastrando al equipo en la lucha por el campeonato mundial.

Kimi celebró el título en el podio junto a Lewis Hamilton y Max Verstappen, quienes posteriormente lo alzaron en triunfo en una fotografía con un fuerte valor simbólico, casi una imagen capaz de encerrar el presente y el futuro de la Fórmula 1. Sin embargo, esa fiesta pudo haber tomado matices muy diferentes, ya que Antonelli arriesgó seriamente el retiro a pocos giros de la bandera a cuadros.

En los últimos pasajes de la carrera, de hecho, el italiano tuvo que lidiarse con un problema en la Unidad de Potencia de su W17, llegando al borde del retiro, según reveló el Vice Director del equipo Mercedes, Bradley Lord, en el podcast High Performance.

"Recuperamos el auto después de la carrera y desmontamos el fondo: estaba completamente cubierto de aceite", explicó Lord, al relatar los últimos pasajes de la carrera, en una fase en la que Antonelli seguía de cerca tanto a Verstappen como a Hamilton tras el ingreso del Auto de Seguridad por el incidente entre Oscar Piastri y Arvid Lindblad.

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"El cárter de aceite se había agrietado y Kimi nos dijo que comenzó a sentir que el motor tenía problemas a unos cuatro giros del final. Estaba realmente a punto de retirarse de la carrera y, aun así, logró resistir hasta la línea de meta".

Una señal adicional de la madurez alcanzada este año por el piloto italiano, quien en los momentos decisivos no perdió la lucidez, a pesar de tener ante sus ojos la meta soñada durante toda su vida y que ya se encontraba a apenas unos pocos kilómetros de distancia.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Realistamente, Antonelli habría conquistado el campeonato de todos modos, ya que para mantener abierta la lucha, aunque fuera solo desde el punto de vista matemático, Hamilton habría tenido que ganar la carrera superando también a Verstappen.

Un escenario que resultó casi imposible debido a la limitación de la potencia del MGU-K en la larga recta del Autódromo Hermanos Rodríguez una vez superado cierto umbral de velocidad, como ya hemos relatado. Kimi ya había arriesgado perder un motor en Bakú debido a un problema en el sistema hidráulico durante las prácticas libres.

Sin embargo, poder festejar ese título en México sobre el podio junto a Hamilton y Verstappen, con una fotografía destinada a quedar en la memoria, tuvo un significado diferente. Un campeón entre campeones. Habría sido difícil imaginar una conclusión más simbólica que la vivida en México.

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