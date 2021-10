F1 estudia una ruta para prohibir calentadores de neumáticos

Utilizar calentadores para ayudar a los neumáticos a estar en su temperatura ideal antes de ser montados en los monoplazas es una práctica habitual desde hace muchos años en la Fórmula 1, que es una de las pocas categorías en las que es habitual hacerlo.

Sin embargo, desde el comienzo de 2021, el deporte ha estado operando bajo un límite presupuestario y eso significa que cada centavo tiene que ser administrado y aprovechado por los equipos en estos días.

La supresión de los calentadores de neumáticos podría contribuir significativamente a ello, ya que por diez juegos completos de calentadores de neumáticos, las escuderías pueden pagar fácilmente 280 mil euros.

La F1 parece dispuesta a desprenderse de los calentadores de neumáticos, pero los equipos punteros se resisten a hacerlo porque temen que haya problemas importantes con el calentamiento de los neumáticos, en parte porque a veces es una dificultad incluso con los calentadores de neumáticos.

Con el cambio a las llantas de 18 pulgadas y a los neumáticos con un flanco más pequeño, las modificaciones necesarias para el calentamiento de los neumáticos también tendrán lugar en 2022. Los equipos pequeños, en cambio, están dispuestos a prohibir los calentadores de neumáticos porque es un ahorro de costes relativamente sencillo.

Para dar cabida a ambas partes, Auto Motor und Sport informa que este tema se debatirá en la próxima reunión del Consejo Mundial del Deporte Motor. La idea es reducir paulatinamente el uso de calentadores de neumáticos, de modo que en 2024 podría prohibirse totalmente.

El medio alemán informa que a partir de 2022 los equipos ya no podrán tener cuarenta, sino veinte calentadores de neumáticos. Esto significa que ya no se pueden precalentar diez juegos, sino cinco sets de neumáticos. Además, los neumáticos de lluvia y los intermedios ya no pueden colocarse en estos dispositivos.

También se planteará una reducción en las temperaturas operativas de los calentadores. Actualmente los neumáticos pueden seguir calentándose a 90 grados centígrados, pero esto debe reducirse a 70 grados en 2022 y a 50 grados en 2023.