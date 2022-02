La F1 elimina los arrodillamientos contra el racismo

Desde el inicio de la temporada de Fórmula 1 de 2020, los pilotos tienen la oportunidad de arrodillarse antes de cada Gran Premio para enviar una señal contra el racismo, un gesto que fue tomado de otros deportes, especialmente de Estados Unidos cuando el jugador de la NFL Colin Kaepernick lo revivió en 2016.

A partir de ahora, ¡se acabó! La Fórmula 1 suprimirá el tiempo previo que se daba a la ceremonia de los himnos y se centrará en otros aspectos de la campaña "We Race as One". Acciones específicas en lugar de carteles: esa es la dirección de la Fórmula 1.

Sin embargo, antes de las carreras de la categoría reina, se seguirá emitiendo un vídeo contra el racismo y el hashtag "#WRAO" se mantendrá en los circuitos. Los pilotos son libres de seguir manifestándose contra la discriminación por su propia cuenta.

El director general de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, dijo a 'Sky': "No tenemos que hacer política. Pero creo que ahora se trata de acompañar las señales con acciones. Ahora se trata de centrarse en la diversidad de nuestra comunidad y ese es el primer paso".

La ceremonia previa a la carrera también se suprime, según Domenicali, porque ha cumplido su función durante los dos últimos años.

Acciones en lugar de gestos

Los pilotos se arrodillan en la parrilla antes de la carrera Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Creo que el gesto ya era importante para los que creían en él", dice. "Tenemos que respetar a todo el mundo, por supuesto, pero ahora es el momento de seguir adelante y tomar otras medidas".

La Fórmula 1 ha elaborado el primer paquete de ayudas para tratar de equiparar el campo de juego y permitir mayor acceso a los grupos con menor representación.

Como parte de sus medidas para mejorar la diversidad, la Fórmula 1 amplió el martes su compromiso con su programa de becas para ingenieros de minorías. El proyecto se puso en marcha con una donación de un millón de dólares por parte del exdirector ejecutivo de la Fórmula 1, Chase Carey, y ahora se prolongará otros cuatro años, hasta finales de 2025.

Hasta ahora, el programa ha apoyado con éxito a diez participantes que han comenzado a hacer prácticas en universidades del Reino Unido y de Italia. La Fórmula 1 también pretende ofrecer oportunidades de empleo mediante la oferta de puestos de aprendizaje y prácticas en toda su actividad.