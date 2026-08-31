Bradley Cooper transforma Mónaco en el GP de F1 de 1962 para filmar la precuela de La Gran Estafa

Durante la última semana, el tres veces ganador del premio Grammy Bradley Cooper y un importante equipo de filmación han estado rodando en Mónaco, grabando escenas para la próxima precuela de Ocean's Eleven.

Con parte de la historia ambientada con el Gran Premio de Mónaco de 1962 como telón de fondo, el famoso circuito urbano fue transformado de nuevo a la década de 1960 entre el 24 y el 28 de agosto, con réplicas de coches antiguos de Fórmula 1 en pista.

El proyecto aún sin nombre de Warner Bros., que actualmente se rueda bajo el título provisional de Sandcastles, está dirigido y escrito por Cooper, famoso por sus papeles en A Star Is Born, Silver Linings Playbook y The Hangover.

El actor de 51 años, que también protagoniza la película, aparece junto a Margot Robbie como los padres de Danny Ocean, célebremente interpretado en la franquicia Ocean's por George Clooney. Otros actores previstos para protagonizar la película son Wagner Moura, Monica Barbaro, Josh Gad, Vicky Krieps, George MacKay, Lauren Ridloff, Jack Holden y Omar Sy.

"Antes de que Danny Ocean pusiera un pie en Las Vegas, dos mentes maestras le enseñaron todo lo que sabe: sus padres", adelantó Robbie durante un avance de Warner Bros. en CinemaCon.

"Los verán en su mejor momento, llevando a cabo un atraco épico en el Gran Premio de Mónaco de 1962".

El rodaje de cinco días contó con algunas de las ubicaciones más reconocibles de Mónaco, entre ellas Port Hercule, Avenue Princesse Grace, Place du Casino, Portier y Larvotto. Otros lugares de rodaje han incluido París y Niza.

El Gran Premio de Mónaco de 1962 lo ganó el piloto de Cooper Bruce McLaren. Aunque Jim Clark, de Lotus, había conseguido la pole position, se retiró en la vuelta 55 por un problema de embrague. Acompañaron a McLaren en el podio el dúo de Ferrari formado por Phil Hill y Lorenzo Bandini.

La película tiene previsto su estreno el 25 de junio de 2027.