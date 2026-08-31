El mensaje de Tom Cruise a los pilotos de NASCAR sobre Días de Trueno 2

El sábado, Tom Cruise anunció oficialmente que Días de Trueno 2, una secuela de la popular película de NASCAR de 1990, se estrenará el 2 de junio de 2028. Anne Hathaway protagonizará junto a Cruise la próxima película de carreras.

En el Daytona International Speedway el sábado, Cruise estuvo presente y se dirigió a toda la parrilla de pilotos sobre la próxima película.

"Estoy muy emocionado de estar de vuelta aquí", dijo Cruise. "La última vez que estuve en esta pista, de hecho, estaba en la recta trasera, y estaba filmando con dos cámaras muy pesadas viajando a -- no sé -- 180 mph, y de repente, el capó salió volando del coche y había dos cámaras pesadas, y estoy en la recta trasera, el sol se está poniendo, y estoy tratando de decir todas mis líneas antes de que perdiéramos la luz, y de repente todo el coche estaba en llamas. Pasó de una barbacoa a una hoguera en la recta trasera.

"Ni siquiera pude conseguir que el equipo viniera a ayudarme, pero solo porque la radio no funcionaba en la recta trasera, y he oído que eso todavía es posible, ¿verdad? (el público se ríe) No arreglaron eso. Bueno, eso está bien, de acuerdo. Escuchen, es un verdadero honor para mí estar aquí. Fue un verdadero honor para mí. Solía llevar coches a las calles secundarias de Kentucky para correr cuando era un niño pequeño. Ahora, cuando llevé Días de Trueno a Jerry Bruckheimer (productor) en la década de 1980, no se trata solo de carreras. Se trata de la comunidad y de la gente de aquí. Hay algo muy especial en los corredores y en la comunidad de las carreras.

Tom Cruise en la reunión de pilotos de NASCAR en Daytona Photo by: Chris Graythen - Getty Images

"Es una cultura, y creo que me sentí muy orgulloso de poder reflejar eso en la primera Días de Trueno, y me honra compartirlo con el mundo, pero solo quería que todos supieran que básicamente eso es lo que vamos a buscar con esta. Darle al público esa oportunidad de entender lo que es como equipo, como comunidad, lo que es para NASCAR -- la velocidad, la emoción, y todo ese peligro y esas cosas. Por supuesto, me encanta.

"En fin, un verdadero placer, y gracias por la cálida bienvenida. Estamos aquí, simplemente vamos a hacer lo mejor que podamos, y realmente los respeto a todos, y gracias por recibirme."

El productor Jerry Bruckheimer también estuvo presente, y Cruise luego se dirigió a la parrilla para las ceremonias previas a la carrera, empapándose por completo del ambiente de la crucial carrera de Daytona.

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