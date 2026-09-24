Horarios, pronóstico del tiempo y cómo ver la FP3 y clasificación del GP de Azerbaiyán de F1 2026 desde Bakú
La clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán luce intensa ante lo sucedido el viernes donde Mercedes dominó la FP2, mientras que en la parte media la batalla por ingresar a la Q3 será cerrada.
Oscar Piastri, McLaren, George Russell, Mercedes
Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Luego de un viernes donde Mercedes logró el mejor tiempo llega el momento de la clasificación. A diferencia de Madrid, en Azerbaiyán la posición del viernes por la tarde no será crítica en el resultado dado que, es una pista en la cual se pueden conseguir adelantamientos.
Para Sergio Pérez, la jornada de las prácticas ha dejado un poco de luz al ubicarse dentro de los primeros 15. En el caso de Franco Colapinto existe confianza de poder estar en la contienda por la Q3 dado que es una pista que se adapta a su estilo de conducción.
Horarios del GP de Azerbaiyán de F1 2026:
Práctica 3 - Viernes 25 de septiembre de 2026
-
México: 02:30h
-
Costa Rica / Belice / El Salvador: 02:30h
-
Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 03:30h
-
Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 04:30h
-
Argentina: 05:30h
-
Uruguay / Chile / Paraguay: 05:30h
Clasificación - Viernes 25 de septiembre de 2026
-
México: 06:00h
-
Costa Rica / Belice / El Salvador: 06:00h
-
Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 07:00h
-
Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 08:00h
-
Argentina: 09:00h
-
Uruguay / Chile / Paraguay: 09:00h
¿Cómo ver el GP de Azerbaiyán de la F1 2026?
En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio.
- México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión.
- Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina*.
- Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN.
En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.
¿Cuál es el pronóstico del tiempo para el jueves en Azerbaiyán?
Las temperaturas en Bakú se han mantenido estables por lo que, en el ambiente, no sobrepasarán los 30 grados centígrados durante la sesión de clasificación.
Los resultados de la FP1 en Bakú 2026
EL1
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|24
|
1'45.387
|S
|205.061
|2
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|22
|
+0.400
1'45.787
|0.400
|S
|204.285
|3
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|25
|
+0.404
1'45.791
|0.004
|M
|204.278
|4
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|25
|
+0.437
1'45.824
|0.033
|M
|204.214
|5
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|9
|
+0.878
1'46.265
|0.441
|H
|203.367
|6
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|17
|
+1.011
1'46.398
|0.133
|S
|203.112
|7
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|26
|
+1.053
1'46.440
|0.042
|M
|203.032
|8
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|23
|
+1.214
1'46.601
|0.161
|M
|202.726
|9
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|19
|
+1.237
1'46.624
|0.023
|S
|202.682
|10
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|21
|
+1.301
1'46.688
|0.064
|S
|202.560
|11
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|22
|
+1.484
1'46.871
|0.183
|S
|202.213
|12
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|22
|
+1.506
1'46.893
|0.022
|S
|202.172
|13
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|29
|
+1.552
1'46.939
|0.046
|S
|202.085
|14
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|14
|
+1.594
1'46.981
|0.042
|M
|202.005
|15
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|22
|
+1.607
1'46.994
|0.013
|S
|201.981
|16
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|22
|
+1.656
1'47.043
|0.049
|H
|201.888
|17
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|24
|
+1.866
1'47.253
|0.210
|M
|201.493
|18
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|23
|
+2.136
1'47.523
|0.270
|S
|200.987
|19
|F. Alonso Aston Martin
|14
|Aston Martin
|Honda
|24
|
+2.448
1'47.835
|0.312
|M
|200.406
|20
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|8
|
+2.486
1'47.873
|0.038
|H
|200.335
|21
|L. Stroll Aston Martin
|18
|Aston Martin
|Honda
|22
|
+3.160
1'48.547
|0.674
|M
|199.091
|22
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|22
|
+3.928
1'49.315
|0.768
|M
|197.692
|Ver los resultados completos
Los resultados de la FP2 del GP de Bakú 2026
EL2
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|24
|
1'43.347
|S
|209.109
|2
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|16
|
+0.552
1'43.899
|0.552
|S
|207.998
|3
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|23
|
+0.827
1'44.174
|0.275
|S
|207.449
|4
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|24
|
+1.126
1'44.473
|0.299
|S
|206.855
|5
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|23
|
+1.318
1'44.665
|0.192
|S
|206.475
|6
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|22
|
+1.484
1'44.831
|0.166
|S
|206.148
|7
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|23
|
+1.496
1'44.843
|0.012
|S
|206.125
|8
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|22
|
+1.510
1'44.857
|0.014
|S
|206.097
|9
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|21
|
+1.521
1'44.868
|0.011
|S
|206.076
|10
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|25
|
+1.943
1'45.290
|0.422
|S
|205.250
|11
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|23
|
+2.132
1'45.479
|0.189
|S
|204.882
|12
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|25
|
+2.334
1'45.681
|0.202
|S
|204.490
|13
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|23
|
+2.413
1'45.760
|0.079
|S
|204.338
|14
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|24
|
+2.447
1'45.794
|0.034
|S
|204.272
|15
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|20
|
+2.507
1'45.854
|0.060
|S
|204.156
|16
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|24
|
+2.776
1'46.123
|0.269
|S
|203.639
|17
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|22
|
+2.874
1'46.221
|0.098
|S
|203.451
|18
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|4
|
+3.044
1'46.391
|0.170
|M
|203.126
|19
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|26
|
+3.390
1'46.737
|0.346
|S
|202.467
|20
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|10
|
+3.454
1'46.801
|0.064
|M
|202.346
|21
|L. Stroll Aston Martin
|18
|Aston Martin
|Honda
|24
|
+4.056
1'47.403
|0.602
|S
|201.212
|22
|F. Alonso Aston Martin
|14
|Aston Martin
|Honda
|9
|
+4.542
1'47.889
|0.486
|S
|200.305
|Ver los resultados completos
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