Button: es "una locura" si Ferrari dejó ir a Vettel

Ferrari y Vettel estuvieron negociando durante varias semanas de cara al año próximo antes de que se conozca que finalmente el cuatro veces campeón mundial no continuará en Maranello, siendo reemplazado por Carlos Sainz.

Para Button, quien fuera campeón de F1 en 2009 con Vettel como su escolta, está convencido de que la escudería italiana cometió un error en caso de que haya sido su decisión la salida del alemán.

"Si lo empujaron (fuera del equipo), para mí es una locura. Un cuatro veces campeón del mundo…", dijo Button en Sky Sports F1.

"Creo que mostró su velocidad el año pasado. Tuvo un momento difícil en la temporada cuando Charles (Ferrari) estaba rindiendo muy bien y creo que eso le dolió un poco mentalmente. Pero volvió muy fuerte, y es alguien que definitivamente elegirías para poner en tu monoplaza si tuvieras un equipo de F1".

"Debe haber algo más. No sé si Ferrari va por el camino de no querer dos pilotos número uno o qué, pero es una elección muy extraña para mí y todavía estoy sorprendido de que Sebastián (no estará) en un auto rojo", indicó el británico.

Sobre el rol que tendrá Sainz en Ferrari, Button dejó en claro que no imagina al español como un simple escudero de Leclerc.

"Si (Mattia) Binotto (jefe de Ferrari) ha ido a por Carlos porque cree que tiene un buen par de manos pero no le dará pelea a Charles, entonces creo que se equivoca".

"Creo que Carlos es un ganador, es como su padre. Quiere traer a casa un campeonato. Así que (Binotto) ha elegido a la persona equivocada si sólo quiere un buen ambiente".