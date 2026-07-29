Cómo la F1 2026 fue hasta ahora una temporada de dos mitades para Ferrari

Ferrari no ha pasado exactamente por los mejores tiempos y los peores tiempos, como diría Charles Dickens, en lo que va de la temporada 2026 de Fórmula 1, pero el jefe de equipo Fred Vasseur sigue viendo las primeras 11 rondas del año como siguiendo un patrón doble.

Ferrari ha ocupado el segundo lugar en el campeonato de constructores desde la ronda inaugural de la campaña, pero ha estado desafiando a las dominantes Flechas Plateadas de Mercedes cada vez con más constancia, con Lewis Hamilton y Charles Leclerc ganando en Barcelona y Silverstone respectivamente.

"La primera parte de la temporada fue, diría yo, probablemente en dos etapas", comentó Vasseur tras el Gran Premio de Hungría. "La primera es hasta España, cuando Mercedes volaba, sumaron algo así como 100 puntos más que nosotros en cuatro o cinco eventos. Y después de España, cuando volvimos, sumamos más puntos que Mercedes en esas cuatro o cinco carreras".

Pos. Equipo Puntos hasta Mónaco Pos. Equipo Puntos desde Barcelona 1 Mercedes 244 1 Ferrari 142 2 Ferrari 165 2 Mercedes 135 3 McLaren 116 3 Red Bull 108 4 Red Bull 69 4 McLaren 104 5 Alpine 50 5 Racing Bulls 31 6 Racing Bulls 35 6 Alpine 11 7 Haas 21 7 Audi 10 8 Williams 11 8 Haas 0 9 Audi 2 9 Williams 0 10 Aston Martin 1 10 Aston Martin 0 11 Cadillac 0 11 Cadillac 0

El análisis de Vasseur cuadra en líneas generales con los puntos reales sumados por cada equipo, aunque cabe señalar que los pilotos de Mercedes han sufrido algo más de dificultades últimamente, incluido el abandono por un fallo técnico de George Russell cuando lideraba en Canadá y una desafortunada penalización de drive-through en Mónaco, mientras que una falla mecánica dejó a Kimi Antonelli fuera del segundo puesto en Silverstone. Russell fue sacado con un trompo de la carrera de Spa-Francorchamps y sumó solo seis puntos en Hungría, con esos episodios debidos a diversos problemas técnicos.

George Russell, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: John Thys / AFP via Getty Images

Por supuesto, Ferrari no ha sido inmune a los problemas, como demostró su complicado fin de semana en Hungaroring.

"Donde tenemos que mejorar es, si saco una conclusión basada en hoy, diría que en la ejecución", continuó Vasseur. "Pero la ejecución hasta ahora probablemente ha sido buena para nosotros desde el comienzo de la temporada. Sabemos que tenemos que mejorar en el lado del motor, y lo haremos, aunque la inercia en el motor es mucho mayor que en el chasis [ya que el desarrollo lleva más tiempo]. Lo más importante sería poder mantener el ritmo en el desarrollo".

Mirando la clasificación, la diferencia de Ferrari con la pole position fue de una media de 0.442s hasta Mónaco, pero ha sido de solo 0.204s desde Barcelona, lo que apunta a un progreso decente, especialmente en relación con Mercedes. Aun así, los equipos punteros rivales no se han quedado precisamente de brazos cruzados; en los mismos periodos, el déficit de Red Bull pasó de 0.577s a 0.466s, mientras que el de McLaren disminuyó de 0.469s a 0.383s, con Lando Norris logrando la pole en Hungría en medio de nuevas actualizaciones del MCL40.

"McLaren dio un enorme paso adelante, pero no tienen exactamente la misma filosofía, porque están trayendo un gran paquete", aclaró Vasseur. "Creo que el último fue Miami o Canadá. Sin duda, cada vez que traen algo, dan un enorme paso.

"Pero nosotros tenemos un enfoque diferente, intentando traer piezas en cada carrera. Y tenemos que mantener este impulso, porque todavía quedan 12 carreras por delante; no sé si son 11, 12 o 10, pero son muchas. Y tenemos margen de mejora en el chasis en todas partes, y tenemos que mantener este ritmo".

Charles Leclerc, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Mientras tanto, Hamilton se siente en realidad bastante optimista sobre que Ferrari cierre la brecha con Mercedes cuando el Cavallino Rampante finalmente actualice su unidad de potencia.

"Ha sido una primera mitad increíble, dado que probablemente hemos estado tres o cuatro décimas por detrás en las rectas por potencia durante la primera mitad de la temporada", consideró Hamilton. "Sé que los chicos están empujando fuerte para traer mejoras para eso.

"Hemos estado trayendo mejoras fin de semana tras fin de semana. Esperamos tener más por venir en la segunda mitad y simplemente seguimos empujando. Creo que la segunda mitad será más fuerte. Por lo general, la segunda mitad es un periodo más fuerte para mí. Así que realmente aprovecharé este tiempo para reiniciar e intentar volver más fuerte, más en forma y mejor preparado mentalmente".

En cuanto a Leclerc, él también cree que la carrera de desarrollo será clave en el resto de la temporada.

"Es de nuevo un campeonato en el que las actualizaciones son mucho más significativas que en el pasado, porque nos hacen dar un paso adelante muy grande", señaló el monegasco. "Lo hemos visto con McLaren este fin de semana [en Hungría]. Así que va a ser importante que estemos al tanto de ello, y que sigamos siendo tan agresivos como lo hemos sido con el programa de desarrollo. Y veremos cómo va en Zandvoort".

Información adicional de Roberto Chinchero y Stuart Codling