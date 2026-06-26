Hasta qué punto están realmente preocupados los rivales de Ferrari por su progreso y la mejora de su motor

Mientras la Fórmula 1 llega a las montañas de Estiria para la octava ronda de la temporada 2026, no ha habido forma de escapar de la ola de calor que envolvió a Europa en los últimos días.

En pista, Ferrari también ha estado subiendo la temperatura. Un empuje implacable de mejoras, encabezado por un importante desarrollo en el Gran Premio de Barcelona, ayudó a Lewis Hamilton a ahuyentar sus demonios para conseguir una popular 106ª victoria en un gran premio.

Así, sin más, Hamilton se encuentra ahora a solo 41 puntos del líder del campeonato Kimi Antonelli, que se retiró en Montmeló por problemas en la unidad de potencia, pese a que Mercedes había ganado todos los grandes premios anteriores hasta ese momento. Charles Leclerc está otros 40 puntos por detrás en cuarta posición, separado de Hamilton por el segundo Mercedes de George Russell.

La convincente victoria de Hamilton en Barcelona, y especialmente su arrasador stint final, llevó al jefe del equipo McLaren, Andrea Stella, a declarar el SF-26 como el "mejor chasis" de la F1 en este momento. También llevó a Lando Norris a sugerir que Ferrari sería dominante si tuviera una unidad de potencia a la par de la Mercedes que va en la parte trasera del coche oficial y del McLaren. "Tenemos suerte de que Ferrari no tenga un motor mejor en este momento. Si tuvieran un motor mejor, estarían dominando".

Una carrera después, ese escenario se hará realidad parcialmente. Tras anticipar durante mucho tiempo que recibiría ayuda del controvertido plan de mejoras de motor ADUO, Ferrari está lista para estrenar en Austria la primera de sus dos mejoras de unidad de potencia durante la temporada.

Se entiende que Ferrari ha retocado la cámara de combustión de su motor V6 para aumentar su entrega de potencia, mientras ya planea un nuevo diseño de turbocompresor más grande para después del parón de verano, como la segunda de sus dos oportunidades de mejora durante la temporada.

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¿Un baño de realidad para los rivales de Ferrari?

Entonces, ¿cuán preocupados deberían estar los rivales de Ferrari por el continuo repunte de forma? Russell consideró que Barcelona ya fue un "baño de realidad" para Mercedes, ya que Ferrari encontró más velocidad punta, y eso fue antes de su mejora del V6.

"Definitivamente creo que es un baño de realidad, porque Ferrari claramente ha tenido un gran chasis toda esta temporada", dijo Russell en Spielberg el jueves. "Su unidad de potencia ha estado bastante por detrás de la nuestra, pero de repente en Barcelona parece que dieron un paso adelante. Estuvieron mucho más cerca de nosotros en cuanto a su velocidad en recta".

El líder del campeonato Antonelli también se mostró cauteloso ante el ritmo de mejora de Ferrari, pero cree que McLaren y el Red Bull actualizado también estarán en la pelea. "Creo que este será un fin de semana en el que los cuatro equipos de arriba estarán súper cerca, porque Ferrari trae un motor nuevo, un motor un poco más potente", dijo Antonelli. "Red Bull trae una mejora muy, muy grande, que debería darles mucho rendimiento, y también McLaren, han estado ahí desde Miami".

Se viene un nuevo duelo en la F1 2026 en Austria. Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Ferrari está intentando gestionar las expectativas sobre cuánto ganará exactamente con su nueva unidad de potencia, y no todos están convencidos de que la Scuderia vaya ahora a tomar de repente el relevo de Mercedes como referencia. Norris y Oscar Piastri siguen creyendo que Mercedes tiene el mejor paquete global, pero están intrigados por saber si Ferrari puede confirmar su ritmo de Barcelona.

"Ferrari obviamente trajo bastantes mejoras en Barcelona, pero creo que Mercedes sigue siendo la referencia", dijo Piastri. "Quizá no tan por delante en esas condiciones, pero sigue siendo la referencia.

En lo que respecta a Norris, Ferrari siempre había sido una amenaza desde el inicio de la campaña de todos modos. "No creo que hayan progresado mucho desde el comienzo del año", dijo. "Creo que han sido uno de los mejores equipos durante toda la temporada hasta ahora. No es que de repente hayan aparecido y dado un paso adelante. Han tenido uno de los mejores coches en muchos lugares hasta ahora.

"Sigue estando claro que el Mercedes es probablemente el mejor coche en conjunto. No sé cuánto va a ayudar la mejora del motor a [Ferrari] este fin de semana, pero está claro que la mayor pérdida de tiempo está en las rectas. Probablemente la mitad sea potencia. Una buena parte es resistencia aerodinámica. Y el hecho de que sean mejores en las curvas también se debe a que tienen un poco más de resistencia aerodinámica en las rectas.

"Tienen la capacidad, si dan un gran paso con el motor, de convertirse fácilmente en favoritos. Ya son aspirantes al título, así que ni siquiera es una pregunta si lo son ahora. Lo han sido toda la temporada".

¿Ha alcanzado Ferrari su pico demasiado pronto?

Una pregunta que ha surgido es si Ferrari será capaz o no de mantener su implacable programa de mejoras bajo el límite presupuestario de la F1, o si ya ha concentrado por adelantado gran parte de sus recursos de desarrollo mientras Mercedes ha parecido algo más cautelosa sobre cuándo sacar partido a su desarrollo aerodinámico.

"Están trayendo muchas mejoras, lo que ha sido bastante sorprendente para nosotros", concedió Russell. "Nosotros hemos traído una mejora esta temporada hasta ahora. Tenemos algunas en camino, pero Ferrari y McLaren, cada dos carreras, están llevando piezas al coche.

"Es muy desafiante con el límite presupuestario. Siempre podrías decidir apretar el gatillo y empezar a traer una mejora dentro de un par de carreras, pero también necesitas ser estratégico sobre cuál es el momento óptimo de la temporada y si puedes permitirte traer más mejoras o no dentro del límite presupuestario. Quizá tengan un enfoque ligeramente diferente.

"Al final del día seguimos siendo el equipo a batir, así que este será otro buen fin de semana para ver si Ferrari sigue en esa buena forma o si aquello fue algo puntual".

Charles Leclerc necesita recuperarse en Austria. Photo by: Eric Le Galliot

Leclerc: "Mercedes sigue siendo el objetivo"

La victoria histórica de Hamilton en España ha desatado inevitablemente un temprano brote de fiebre por el campeonato en Gran Bretaña e Italia, pero en lo que respecta al siete veces campeón del mundo, el equipo tiene que seguir recortando la ventaja de Mercedes carrera a carrera en lugar de dejarse arrastrar por la emoción de su regreso a la forma.

"El equipo ha trabajado increíblemente duro para dar un paso con el motor", dijo Hamilton. "No es el paso completo, pero es un pie adelante. Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo, simplemente continuar poniendo un pie delante del otro".

Leclerc, que ha tenido más dificultades que Hamilton para extraer rendimiento del SF-26 en eventos recientes, también se vio alentado por el hecho de que Maranello haya inyectado mucha innovación en el diseño de su coche, pero aun así consideró que Mercedes es el equipo a batir con su paquete superior de unidad de potencia.

"En competitividad general creo que Mercedes será el coche más rápido, pero con el calor fuimos bastante buenos con los neumáticos, así que espero que podamos mantener esa fortaleza este fin de semana", dijo. "Sin embargo, hay rectas más largas, así que la unidad de potencia de Mercedes es mejor por el momento y por eso espero pagar un poco más el precio. Así que creo que Mercedes sigue siendo el objetivo.

"También tenemos que tener cuidado, porque las cosas se mueven hacia un lado u otro muy rápido. Hace tres o cuatro semanas todos teníamos una imagen muy diferente de cómo era nuestra temporada, y ahora parece que todo está encajando.

"Cada mejora puede marcar una gran diferencia. Puedes sentir que estás en la tendencia correcta hasta que el siguiente equipo llega con una mejora enorme, y entonces eso acaba pareciendo que estás a la defensiva".