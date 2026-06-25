Piastri admite que McLaren solo debe intentar sobrevivir en lo que llegan nuevas actualizaciones

McLaren actualmente confía en poder "aprovechar las situaciones a nuestro alrededor", ya que su chasis MCL40 está funcionando actualmente con un déficit en todos los aspectos frente a Ferrari y Mercedes, según Oscar Piastri.

La escudería de Woking se ha enfrentado a una dura prueba de su capacidad para defender ambos campeonatos desde 2025, y con su desempeño actual parece que el equipo y Lando Norris entregarán ambos trofeos al final de la temporada.

Las carreras en Montreal y Mónaco expusieron la actual falta de rendimiento del equipo en condiciones de baja velocidad. Aunque Norris había podido conseguir un podio en Barcelona, esto se debió en gran medida al abandono de Kimi Antonelli al final de la carrera.

Después del Gran Premio de Barcelona, el director del equipo Andrea Stella admitió que, aunque el equipo era competitivo, sus prestaciones a baja y media velocidad estaban actualmente por debajo de lo esperado.

Piastri dice que, hasta que el equipo minimice las carencias de su coche actual, tendrá que seguir dependiendo de que los equipos de delante sufran problemas o errores de los pilotos, ya que actualmente corre con "un poco de déficit en todas partes".

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"Ha sido muy irregular, claramente; creo que probablemente ha habido más altibajos negativos que positivos, por desgracia", dijo Piastri sobre la temporada hasta ahora. "Creo que ha habido destellos de buen ritmo, ha habido carreras en las que hemos aprovechado las situaciones a nuestro alrededor y maximizado las cosas.

"Definitivamente ha habido situaciones en las que no lo hemos hecho, ya sea por errores de los pilotos, ya sea por problemas de fiabilidad, o lo que sea. Sí, también ha habido muchos de esos momentos.

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

"Creo que para nosotros como equipo, sabemos que nos falta rendimiento y creo que Canadá en la carrera y especialmente Mónaco destacaron en cierto modo dónde están algunas de nuestras dificultades, que estamos intentando solucionar, pero tenemos un poco de déficit en todas partes.

"Realmente no tenemos fortalezas claras, pero tampoco somos terriblemente malos en ningún sitio. En algunos aspectos, eso es bueno; en otros, es malo.

"Para alcanzar a Mercedes, y veremos si Ferrari también mantiene su forma, necesitamos montar algunas piezas nuevas en el coche. Necesitamos hacerlo más rápido y necesitamos hacerlo antes que todos los demás porque, a estas alturas del año, en este punto del reglamento, todos están trayendo mejoras rápidamente. Así que sabemos que necesitamos mejorar."

Piastri añadió que ahora entendía sus dificultades durante la carrera de Barcelona, en la que terminó quinto por detrás de Max Verstappen y a 35s de su compañero de equipo Norris, y estaba seguro de que esto no volvería a ocurrir.

Restó importancia a las esperanzas de McLaren de tener un buen rendimiento en Austria por puro ritmo, citando las actualizaciones de Ferrari en Barcelona y el paquete entrante de Red Bull como dos factores atenuantes.

"Creo que a nivel personal, sí, tengo una buena comprensión, tras mucho trabajo en casa, de por qué la carrera en Barcelona fue tan difícil para mí. Creo que tenemos una buena idea de por qué y un buen plan sobre cómo no repetirlo", dijo.

"Creo que para nosotros como equipo aquí, Ferrari dio un buen paso adelante en Barcelona. Mercedes sigue siendo también la referencia. Y me ha llegado por los rumores que Red Bull también tiene cosas importantes. Así que no va a ser fácil para nosotros.

"Sí, ha sido [bueno] en el pasado, pero no nos hacemos ilusiones de que de repente vayamos a ser increíbles aquí. Y el equipo a batir, definitivamente no vamos a serlo.

"Ojalá podamos acercarnos y estar más o menos en la posición en la que hemos estado en ciertos momentos, donde podemos capitalizar los dramas de otros.

"Pero creo que poder hacerlo por méritos propios o por ritmo puro va a ser un poco difícil, aunque me gustaría llevarme una grata sorpresa."