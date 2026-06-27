El dardo de Vasseur a la FIA: "Muy a menudo la moneda cae del lado correcto para Mercedes..."
El director del equipo Ferrari no quiere entrar con dureza sobre la salida desde la pole obtenida por Russell, pero "...ver asignar una pole position con bandera amarilla es un poco extraño".
La FIA no tardó mucho en ratificar la pole position de George Russell en el GP de Austria. El inglés vio la bandera amarilla y redujo la velocidad en el microsector de la curva 9 donde se había salido Max Verstappen y se le atribuyó la undécima pole position de su carrera.
Ferrari no suele desatar polémicas, y esta vez Fred Vasseur quiso mantener el equilibrio, sin dejarse llevar por polémicas fáciles. El francés, sin embargo, se permitió una referencia a las ventajas concedidas a Mercedes de manera muy medida, pero indicativa...
"El primer punto de la cuestión es que solo se mostró una bandera amarilla: se puede discutir si fue una decisión correcta poner solo una amarilla en esa condición. Además, tuvieron que sacar el coche médico, y está claro que el piloto debe reducir la velocidad al menos un 5% en ese sector, pero nosotros no tenemos acceso a esos datos. La dirección de carrera decidió que no hacía falta tomar nuevas medidas, así que terminó así".
Preguntado si lo decidido marca un nuevo precedente para el futuro, Vasseur respondió: "Ver que se asigna una pole position con bandera amarilla es un poco extraño, pero así fue".
Charles Leclerc, Ferrari
Foto di: Eric Le Galliot
El team principal francés no pareció querer insistir en la polémica, por lo que prefierió analizar el comportamiento de los coches rojos, que son segundo y tercero en la parrilla de salida de Spielberg...
"Los dos coches fueron ambos muy competitivos. Mañana hará incluso más calor que hoy, esperamos 53 grados de asfalto que harán la carrera muy difícil. Ayer sufrimos en los entrenamientos libres, pero sinceramente creo que hicimos un trabajo excelente tanto en pista como en la fábrica con el simulador para recuperar terreno".
"Nuestro ritmo era mucho mejor desde esta mañana y luego en la clasificación fuimos creciendo paso a paso. Pero es difícil prever cómo será la carrera, porque hará todavía más calor que hace dos semanas en Barcelona. Por eso necesitaremos tener mucho aire limpio y una pista despejada por delante para hacer funcionar bien los neumáticos, y entonces la carrera irá bien, pero será una dura batalla".
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari
Foto di: Eric Le Galliot
Al volver sobre la decisión de los comisarios con Russell, Vasseur fue preguntado si creía la Federación Internacional tomó la mejor decisión para la seguridad: "Cuando hay un coche contra el muro, en mi opinión en ciertas circunstancias debería haber doble bandera amarilla. Yo tengo mi idea al respecto, pero no se puede quejar uno de la seguridad y luego poner penalizaciones, quizá en entrenamientos libres, cuando alguien no reduce lo suficiente. Por el mismo motivo, se invoca la seguridad y se cambia el procedimiento de salida, para luego cambiar de opinión en una ocasión como esta. Podemos decir que las cosas fueron en la dirección equivocada".
"Nosotros, sin embargo, seguimos luchando, no quiero perder energías inútiles en polémicas, quiero concentrarme en la carrera de mañana, pero es justo decir que muy a menudo la moneda siempre cae del lado correcto para Mercedes...".
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