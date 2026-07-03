F1 Silverstone 2026: Hamilton gana la pole para la sprint; Colapinto 14 y Checo Pérez en 19°

Lewis Hamilton hizo valer su dominio en la clasificación sprint del Gran Premio de la Gran Bretaña derrotando por solo 0.011s a Andrea Kimi Antonelli y su Mercedes, esto después de haber controlado cada una de las sesiones de la jornada.

Franco Colapinto alcanzó la SQ2 mientras que Sergio Pérez quedó fuera en la SQ1.

SQ1

Lewis Hamilton logró el mejor tiempo en la primera tanda de eliminación al establecer un registro de 1m29.273s superando a Charles Leclerc e Isack Hadjar, los únicos pilotos que quedaron por menos de dos décimas de lo hecho por el siete veces campeón del mundo.

Oscar Piastri y George Russell cerraron los cinco primeros, aunque casi a medio segundo de diferencia de lo conseguido por el piloto de Ferrari.

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Cuando el cronómetro entró en ceros, el Williams de Alex Albon estaba eliminado, pero en su último giro saltó a la zona de salvación para desplazar al Haas de Oliver Bearman, quien se unió a su compañero Esteban Ocon en las posiciones 17 y 18.

Sergio Pérez quedó fuera en el puesto 19 seguido por Valtteri Bottas, ambos a más de dos segundos respecto a Hamilton. Fernando Alonso y Lance Stroll cerraron los eliminados.

Sergio Pérez, Cadillac Racing Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

SQ2

Hamilton repitió el mejor tiempo con 1m28.747s superando ahora por solo 0.099s a Andrea Kimi Antonelli quien ya aparecía dentro de los cinco mejores. Charles Leclerc, Liam Lawson y Oscar Piastri completaron el top 5 de la tanda.

La suerte no favoreció a los Alpine. El argentino Franco Colapinto finalizó en el puesto 14, a 1.2 segundos del registro del inglés de Ferrari. En la ronda previa Colapinto se ubicó 15.

Pierre Gasly concluyó en el lugar 11 seguido por los Audi de Gabriel Bortoleto y Nico Hulkenberg. Los Williams de Carlos Sainz y Alex Albon también quedaron fuera en las posiciones 15 y 16.

SQ3

En el arranque de la última sesión donde los pilotos por fin pudieron usar la goma blanda, Oscar Piastri fue el primero en salir al circuito pero no logró la primera posición ya que rápidamente Lando Norris se colocó en la cima superando por tres centésimas a su compañero australiano.

Cuando Antonelli salió al circuito tomó la primera plaza con el Mercedes, aunque aún faltaba Lewis Hamilton, el gran dominador de la sesión quien hizo valer su posición para colocarse primero con 1m28.376s superando por 0.011s al líder del campeonato.

Charles Leclerc se ubicó cuarto por detrás de Verstappen. Russell fue quinto por delante de los McLaren de Norris y Piastri.