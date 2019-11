Renault no se avergüenza" por luchar con McLaren

Tras una temporada que ha sido una montaña rusa, Renault marcha quinto en el campeonato de constructores y parece poco probable que pueda recuperar los 38 puntos que McLaren le saca.

Aunque eso significaría que el fabricante francés no conseguiría su objetivo marcado de consolidar el cuarto lugar, Abiteboul dice que esta temporada es una muestra de que nada es fácil en la F1.

"Es un hecho que McLaren ha hecho un coche mejor, un chasis mejor que nosotros", reconoce Abiteboul a Motorsport.com. "No me avergüenza pelear contra McLaren. Siguen siendo un equipo fantástico y un gran nombre de la F1".

"Creo que solo debemos aceptar que las cosas llevan tiempo, nos guste o no. La F1 es difícil. De hecho, estamos comprendiendo mejor el coche y somos capaces de mejorar la puesta a punto, porque no se está desarrollando, no se ha cambiado desde hace tiempo".

Abiteboul explica que una de las claves que Renault necesita resolver es por qué su coche es mucho mejor en carrera que en clasificación, donde McLaren se ha asentado como el cuarto equipo más rápido.

"Son más rápidos que nosotros los sábados en clasificación, al menos medio segundo, pero los domingos por alguna razón estamos mucho más cerca, y en este momento incluso mejor", afirma.

"Así fue en Estados Unidos, México y también en Suzuka, aunque no se viese por la posición de salida, la estrategia y lo que pasó después de la carrera".

"Sabemos en lo que nos tenemos que centrar. En clasificación es donde las se ven las limitaciones de nuestro coche. Tiene algunas características que no van bien cuando aprietas al máximo. Pero en carrera, cuando hay que gestionar, las cosas van mucho mejor".

Daniel Ricciardo apoya la opinión de Abiteboul de que uno de los factores que afecta al Renault los sábados es que el coche tiene una ventana de funcionamiento muy estrecha.

"Si ves las imágenes on board de McLaren, tengo la sensación de que les sale el tiempo más fácil. Digamos que esa ventana es un poco más amplía y creo que en clasificación no podemos sacar el máximo", comenta el australiano.

"Resumiendo, probablemente es más fácil para nosotros cometer un error, pero luego en carrera tenemos el ritmo y no estamos en el límite de los neumáticos todo el rato. Creo que nuestra ventana aumenta de forma automática y quizás por eso podemos acercarnos un poco más a ellos".

