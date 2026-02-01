Piastri: "¿El MCL40? Hay cosas buenas y otras que debemos cambiar"

Para ver en acción el McLaren MCL40 tuvimos que esperar hasta el tercer día de los cinco que duró el Shakedown en Barcelona, ya que el futuro papaya —totalmente negro para la ocasión— tuvo una gestación más larga que otros ya listos en los días anteriores.

La espera valió la pena por las numerosas soluciones conceptuales que ofrece el monoplaza que deberá defender los dos títulos mundiales ganados por McLaren en 2025. Un coche nada conservador. Al contrario, muy cuidado en cada detalle. Una buena forma de empezar la temporada.

Como era de esperar, el equipo dirigido por Andrea Stella también ha comenzado a familiarizarse con las novedades, como la aerodinámica activa y el nuevo MGU-K de 350 kW, además de los Pirelli de nuevas dimensiones y la aerodinámica que funciona de forma diferente a la que se ve en los coches con efecto suelo.

Oscar Piastri, de los dos pilotos de Woking, fue quizás el menos hermético a la hora de hablar de cómo le pareció el MCL40 en la pista.

"Creo que he encontrado un buen ritmo y he empezado a entender cómo es realmente el coche, lo cual ha sido estupendo. Ya hemos probado algunas cosas para ver cómo podemos mejorarlo y cosas por el estilo. Pero sí, simplemente estamos probando, ya sabes, a rodar con diferentes configuraciones y ajustes para entender cómo se comporta de cara al fin de semana de carrera. En general, creo que ha sido una mañana bastante positiva".

Oscar Piastri, McLaren Foto de: McLaren

Uno de los aspectos principales es comprender lo mejor posible el funcionamiento de la nueva unidad de potencia. Esto significa no solo el comportamiento del V6, que se deriva de la arquitectura de los motores que han funcionado hasta finales de 2025, sino también el KERS, que tendrá que prescindir del MGU-H y proporcionar un impulso energético adicional a la unidad térmica.

"Sin duda, todavía queda mucho por aprender, sobre todo en lo que respecta a la unidad de potencia. Ya sabes, comprender cómo sacarle el máximo partido y cómo ir lo más rápido posible, en la práctica. Así que todavía hay muchas cosas que aprender desde ese punto de vista. Pero creo que hemos empezado a comprender algunos de los problemas, algunas de las limitaciones, algunas de las cosas que son simplemente diferentes con respecto al año pasado, tanto en lo que respecta a la unidad de potencia como al coche".

"Porque, obviamente, el coche en sí tiene mucho menos carga aerodinámica que el que teníamos el año pasado. Así que acostumbrarnos a esto y a las sensaciones que conlleva ha sido lo principal en lo que hemos empezado a trabajar".

En cuanto a las expectativas cumplidas en Barcelona, Piastri se mostró satisfecho. Sin embargo, está claro que hay que evaluar varias cosas y, algunas de ellas, cambiarlas para mejorar el MCL40 de cara a las pruebas de Sakhir.

"Nos preparamos bien para correr en Barcelona. No tuvimos grandes sorpresas en cuanto a la conducción o al funcionamiento de la unidad de potencia y cosas por el estilo. Creo que era importante evaluar que todo funcionara según lo esperado, pero creo que el equipo ha sido capaz de prepararse muy bien durante esta semana de cara a las próximas pruebas".

"Estoy seguro de que tendremos que revisar algunas cosas que han funcionado como esperábamos. Otras, en cambio, no lo han hecho. Y otras más, simplemente tenemos que cambiarlas".