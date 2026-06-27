Hamilton: "Ganar sería una hazaña, pero con la estrategia podemos crearnos una oportunidad"
El británico de Ferrari terminó la clasificación en tercer lugar, inmediatamente por detrás de su compañero de equipo. De cara a la carrera de mañana, Mercedes parece tener un ritmo superior, pero Hamilton espera que con la estrategia pueda abrirse una oportunidad.
Fue una clasificación extraña la del Red Bull Ring, decididamente más positiva de lo que se podía imaginar para Ferrari, que terminó con una primera fila que, considerando tanto el viernes como también el desarrollo de la clasificación, parecía de hecho inesperada. Pero más allá de los episodios que llevaron a la primera fila, también hay un elemento importante, es decir, haber dejado atrás a los McLaren.
El viernes Ferrari parecía decididamente más lejos, bastante más de medio segundo en una sola vuelta y, más allá de lo perdido en las rectas, también estaba el factor de la velocidad en curva que dejaba que desear, especialmente en el tercer sector, donde era evidente cierta falta de equilibrio y eso repercutía también en el ritmo de carrera. Ferrari trabajó durante mucho tiempo durante la noche en la fábrica, dando la vuelta al setup también gracias al trabajo en el simulador de Antonio Giovinazzi.
Estos elementos llevaron a Ferrari a acercarse y, si bien es cierto que la diferencia con la pole de George Russell sigue siendo muy amplia a pesar de que el inglés levantó el pie por la bandera amarilla mostrada, lo importante era dejar al menos atrás a los otros equipos de cabeza, como Red Bull y McLaren.
“Sí, pienso que estamos todos realmente muy cerca, como se puede ver, los márgenes son mínimos. Creo que hemos hecho un gran trabajo durante el fin de semana; el equipo hizo un trabajo fantástico para traer las actualizaciones este fin de semana, el motor... Ayer estábamos bastante lejos y no entendíamos bien por qué, pero hicimos algunos cambios en el coche y redujimos la diferencia”.
“Desafortunadamente, mi primer intento en la Q3 no fue perfecto, no fue excepcional: dos errores, o mejor dicho, el error en la curva 3, pero ya no me sentía muy bien desde la curva 1, así que tuve que recuperar mucho al final, lo que lo hace todo decididamente más difícil cuando aún no tienes un tiempo de seguridad registrado. Pero sí, es fantástico estar ahí delante junto a Charles y el camino hasta la curva 3 es largo, así que esperamos tener una buena lucha”.
De cara a mañana, Hamilton cree que Mercedes tiene otro ritmo a pesar de las mejoras hechas durante la noche y ganar será una hazaña: “Sí, pienso que en ritmo puro no, los Mercedes han sido realmente rapidísimos este fin de semana; como decía ayer, la diferencia era de seis décimas, así que creo que en ritmo puro será muy, muy difícil lograrlo. Pero quizá con la estrategia podría haber una oportunidad, aunque creo que intentar ganar mañana es una hazaña”.
“Mañana debemos maximizar los puntos para el equipo, obviamente intentar mantener detrás al menos a uno de los Mercedes si podemos, y si pudiéramos alcanzarlos a ambos sería fantástico”.
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