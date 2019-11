Binotto: No estamos felices con 2019, pero tenemos una buena base

Llegar a la última carrera de la temporada 2019 de la Fórmula 1 de 2019 para Ferrari es el momento de equilibrar una temporada, en donde los resultados han estado por debajo de las expectativas, aunque con toques de un alto nivel, sin embargo, no lo suficientes para salvar la temporada de un equipo que siempre tiene como objetivo llevar a casa los títulos después de tantos años desde la última conquista.

Mattia Binotto, director del equipo del Cavallino Rampante, ha intervenido en los micrófonos de Sky Sport Italia para hacer un balance de la temporada Ferrari, hablando del equipo, de los pilotos, pero también de la próxima temporada, que debería ser no sólo la redención, sino también el momento adecuado para cosechar los beneficios de la siembra realizada este año.

Binotto, ¿qué te parece la temporada 2019 de Ferrari?

"Estoy contento con lo que hemos hecho. Aunque debo decir que no ganar para Ferrari no puede ser el objetivo. No podemos estar contentos con la temporada. Estoy contento con la forma en que el equipo está creciendo en espíritu y capacidad de desarrollo, lo cual es una buena base".

¿Qué ha faltado en esta temporada y dónde hay que trabajar para mejorar en 2020?

"La confirmación es que necesitas un buen coche para ganar. Creo que tenemos que centrarnos en eso, ser más rápidos en carrera y más confiables. En la primera parte de la temporada no teníamos un monoplaza lo suficientemente rápido y fiable. Con estas dos características presentes entonces todo será más fácil.

“Sabemos cuáles son nuestras debilidades, estamos trabajando duro. También debo decir que desde que estoy en la F1 nunca he visto rivales tan fuertes.

“En cada ciclo ganador se requiere de paciencia al principio. Se necesita tiempo para reunir y adaptar al equipo, pero veo que estamos creciendo y eso me da optimismo. Eso no significa que ya hayamos ganado el campeonato, sin duda será difícil hacerlo. Pero somos jóvenes como personas en el papel de la responsabilidad. Hemos aprendido mucho esta temporada y eso nos da una buena base.

“Si la gente nos juzga por el fracaso no podemos protestar, porque Ferrari tiene que ganar, ese es el objetivo. Somos segundos, hemos conseguido muchas poles y victorias, así que no es una temporada para tirar a la basura”.

¿Está satisfecho con la elección de los pilotos realizada el año pasado?

"Estamos contentos con nuestros pilotos. Tenemos uno joven en Leclerc, un hombre con talento que creció con nosotros, y esa es nuestra inversión. Estoy seguro de que escribirá páginas muy importantes para Ferrari en los próximos años. Ya lo ha hecho este año, también porque es el piloto más joven que ha ganado con Ferrari, el más joven en conseguir la pole y la vuelta más rápida de la carrera. Logró siete poles, cuatro de ellas consecutivas, son números que no hemos visto desde los tiempos de Schumacher. Todos ellos son resultados obtenidos por un joven que es una inversión.

“Sebastian ha crecido a lo largo de la temporada y creo que el incentivo de tener a Charles como compañero de equipo le ha hecho bien. Estoy feliz de tenerlos. Creo que soy el director de equipo más afortunado en este aspecto hasta la fecha”.

¿Cuál es la mejor cualidad de Leclerc?

"El hambre de victorias. Es un piloto al que le gusta conducir, correr y, sobre todo, ganar. Creo que esto es fundamental. Cuando se sube al coche lo hace con la clara intención de estar siempre por delante. También lo hemos visto a lo largo de la temporada. En los mejores fines de semana que ha hecho este año ha estado por delante en todas las sesiones. Él está hambriento por las victorias".

¿Qué hay de Vettel?

"Vettel es un gran campeón, es rápido. Tiene experiencia de su parte. Así que sabe cómo manejar los neumáticos muy bien en la carrera. Todavía tiene mucho que enseñar".

¿Cuál es su misión en los próximos años?

"Nuestra misión es seguir alimentando el mito del Cavallino Rampante. Ha habido pilotos en la historia de Ferrari como Gilles Villeneuve que no ha ganado títulos y ha ganado muy pocas carreras, pero se convierten en un mito. Creo que las emociones que da Ferrari, independientemente de un campeonato del mundo, son mayores que cualquier otra emoción. Si recordamos Monza, se nos pone la piel de gallina. No digo que valga más que un campeonato, porque no es el caso, pero fueron momentos inolvidables".

¿Qué ha tenido Mercedes de extra esta temporada?

"Mercedes tiene la fortuna de ganar temporadas con un coche sólido. La fiabilidad también se consolida con el rendimiento. Cuando persigues, corres más riesgos. Aunque algunos de los problemas que tuvimos este año no estuvieron todos relacionados con el rendimiento, pero ganar ayuda a consolidar la estructura, el trabajo en equipo y la fiabilidad. Sabemos lo que tenemos que hacer y adónde queremos ir”.

¿Cuáles fueron los puntos débiles de los SF90s durante la temporada?

"Este año fuimos demasiado lentos en las curvas. Somos demasiado lentos porque carecemos de carga aerodinámica y esto nos penaliza menos en una sola vuelta gracias a los neumáticos nuevos, pero en el ritmo de carrera degrada más los neumáticos y en promedio nos hace más lentos en la carrera. Tenemos un coche rápido que puede marcar la diferencia en la clasificación, pero nos falta carga aerodinámica que nos pueda ayudar en el ritmo de carrera".

En los últimos GPs algunos competidores directos como Mercedes y Red Bull han probado soluciones similares a las que Ferrari lanzó a principios de año....

"Es bueno ver que nuestros rivales están probando nuestras soluciones, porque significa que no falta imaginación en el diseño. Está claro que estamos tratando de trabajar en objetivos diferentes. Estamos tratando de aumentar la carga aerodinámica, mientras que los otros están tratando de aumentar la eficiencia. Veremos quién tiene la razón”.

¿Qué hay del monoplaza del año que viene?

"Llevamos mucho tiempo desarrollando el monoplaza 2020, ya está en marcha, el concepto y la parte arquitectónica ya están definidos. En cuanto al motor, ya se están haciendo pruebas de fiabilidad.

“Trabajaremos en la aerodinámica de nuevo para encontrar algo de carga. Claramente, al añadir lo que buscamos también añades resistencia al avance. Esa ventaja que tienes sobre la recta, tiendes a perderla. Entonces está claro que es una cuestión de balance. Nunca se sabe lo que hacen los demás, todo es relativo”.

No sólo el lado deportivo. Ferrari también ha tenido que trabajar duro en el aspecto político de cara a las próximas temporadas....

"En 2021 habrá nuevas regulaciones, pero el Acuerdo de la Concordia también expirará. También hay acuerdos comerciales, de gobierno, quién vota y quién cuenta. Está el nuevo reglamento que regirá a los nuevos monoplazas. Hay muchos frentes en los que trabajar. No todo el mundo está cerrado hoy. Hace unas semanas acabamos de votar sobre los reglamentos técnicos y deportivos. Pero las normas comerciales y de gobernanza aún están por finalizarse”.

Este año Vettel comenzó como el piloto de referencia del equipo y Leclerc tuvo tiempo de crecer. ¿Cómo se verán las jerarquías de la próxima temporada? ¿Irán en pie de igualdad en Melbourne?

"¿Cuál será la situación entre nuestros pilotos? Será un año diferente al de hoy. Las condiciones serán diferentes. Este año fue el primero que Charles estuvo con nosotros, el próximo será el segundo y ya tendrá un año de experiencia a sus espaldas. Sabe que es rápido y que puede hacerlo bien. Ambos comenzarán con las mismas ambiciones, ganar el campeonato. Tendremos que tenerlo en cuenta y lo haremos. Hablaremos con ellos cuando llegue el momento, y espero una situación diferente a la de este año al principio de la temporada.