La F1 admite "conversaciones en Sudamérica" para un Gran Premio

La Fórmula 1 atraviesa un momento en el que sobran candidatos para incorporarse a un calendario que, con 24 fechas por temporada —más allá de la incertidumbre generada por el conflicto bélico en Medio Oriente—, ya alcanzó el límite que pilotos y equipos están dispuestos a asumir.

En 2027 regresarán Turquía y Portugal, mientras que Tailandia ha dejado claras en los últimos años sus intenciones de sumarse al calendario. En África también se trabaja en ese sentido, con Sudáfrica y Ruanda como países que han manifestado públicamente su interés por albergar un Gran Premio.

En Argentina, desde la llegada de Franco Colapinto a la máxima categoría en 2024, Buenos Aires se sumó a la lista de sedes interesadas en recibir una carrera. Con ese objetivo, el Autódromo Oscar y Juan Gálvez atraviesa un proceso de remodelación para albergar el regreso del MotoGP en abril del próximo año y quedar preparado para un eventual retorno de la Fórmula 1.

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La F1 suele ser cauta a la hora de hacer declaraciones sobre negociaciones en curso. Sin embargo, durante un encuentro con un grupo reducido de medios, entre ellos Motorsport.com, Stefano Domenicali hizo referencia —sin ofrecer mayores precisiones— a las conversaciones que mantiene la categoría con posibles futuros anfitriones.

"Creo que lo que puedo decir es que las negociaciones en África están avanzando muy bien", señaló el italiano.

"Por cierto, se me había pasado mencionarlo porque las cosas están sucediendo tan rápido que el próximo año tendremos a Portugal y Turquía como nuevas sedes. Una vez más, se trata de otros lugares que albergarán Grandes Premios en el futuro".

Buenos Aires avanza en las obras en el autódromo para recibir al MotoGP en 2027, y estar listo para un eventual regreso de la F1 en los próximos años. Photo by: Federico Faturos

"También estamos manteniendo otras conversaciones en Sudamérica. Tenemos conversaciones en el Lejano Oriente. Y una cosa que puedo decirles es que hemos recibido más solicitudes en China y Japón, pero, por el momento, queremos mantener una sola carrera en China, porque necesitamos consolidar ese mercado antes de pensar en tener otras opciones allí".

Por otro lado, la Fórmula 1 aún debe resolver qué sucederá con las dos carreras aún previstas para este año en Medio Oriente -Qatar y Abu Dhabi- mientras continúa el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán.

En ese sentido, Domenicali dejó en claro que, en caso de ser necesario, las carreras serán reemplazadas con eventos en Europa.

"Con respecto al final de la temporada, estamos en contacto con todos los demás campeonatos", dijo Domenicali.

"Y sé que, por ejemplo, WEC ha anunciado que no irá a Oriente Medio a final de año y se quedará en Europa. La forma en que estamos estructurados es que nos tomaremos el máximo tiempo para ver cómo evoluciona la situación.

"Y tomaremos la decisión en el momento adecuado. Ese momento no será antes de mediados de septiembre. Así que, como dijimos, para nosotros hoy, las carreras en Qatar y Abu Dhabi están confirmadas. Por cierto, ya están agotadas. Es una señal increíble de cuánto más grande es el deporte que el problema que está viviendo nuestro mundo.

"Pero, por supuesto, si la situación no estuviera más clara de la forma en que creemos que debería estarlo, antes de mediados de septiembre tomaremos la decisión. Y en ese sentido, solo quiero confirmarles que, si esto no fuera posible, el final de la temporada será en Europa, porque no podemos ir a otros lugares.

"Hay algunas posibilidades sobre la mesa, pero no creo que sea correcto hacer promesas ni anticipar una serie de cosas. Esa es la situación a día de hoy.

"Así que, aunque realmente espero que no sea el caso, si la situación no nos permite estar allí [Oriente Medio], vamos a terminar el campeonato en Europa."

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