La F1 cierra la puerta a un final en EE.UU.: si no puede ir a Medio Oriente, será en Europa

Al organizar que Malasia albergue el Gran Premio de Bahréin de 2026, la Fórmula 1 ha resuelto de forma creativa uno de los problemas generados por el conflicto en curso en Oriente Medio.

Pero se avecinan dos más, al igual que el plazo para tomar una decisión sobre ellos: Qatar y Abu Dhabi, las rondas actualmente programadas después de Las Vegas en el triplete final de la temporada. La situación en Oriente Medio sigue siendo volátil y el World Endurance Championship ya ha anunciado que terminará su temporada en Europa, cancelando las rondas de Qatar y Bahréin a finales de octubre y principios de noviembre.

El CEO de la F1, Stefano Domenicali, ha confirmado ahora que dejará la decisión sobre los dos últimos grandes premios lo más tarde posible – mediados de septiembre – y que, si tienen que cancelarse, serán reemplazados por una ronda europea en lugar de añadir otra cita en Norteamérica.

"Con respecto al final de la temporada, estamos en contacto con todos los demás campeonatos", dijo Domenicali a medios seleccionados, incluido Motorsport.com.

"Y sé que, por ejemplo, WEC ha anunciado que no irá a Oriente Medio a final de año y se quedará en Europa. La forma en que estamos estructurados es que nos tomaremos el máximo tiempo para ver cómo evoluciona la situación.

"Y tomaremos la decisión en el momento adecuado. Ese momento no será antes de mediados de septiembre. Así que, como dijimos, para nosotros hoy, las carreras en Qatar y Abu Dhabi están confirmadas.

"Por cierto, ya están agotadas. Es una señal increíble de cuánto más grande es el deporte que el problema que está viviendo nuestro mundo.

"Pero, por supuesto, si la situación no estuviera más clara de la forma en que creemos que debería estarlo, antes de mediados de septiembre tomaremos la decisión. Y en ese sentido, solo quiero confirmarles que, si esto no fuera posible, el final de la temporada será en Europa, porque no podemos ir a otros lugares.

"Hay algunas posibilidades sobre la mesa, pero no creo que sea correcto hacer promesas ni anticipar una serie de cosas. Esa es la situación a día de hoy.

"Así que, aunque realmente espero que no sea el caso, si la situación no nos permite estar allí [Oriente Medio], vamos a terminar el campeonato en Europa."

Había circulado en el paddock el rumor de que se estaba barajando otra carrera en el Circuit of The Americas de Austin, así como un doblete en Las Vegas.

Sin embargo, aunque estas opciones tendrían sentido logístico, la semana posterior al Gran Premio de Las Vegas del 21 de noviembre es la festividad de Acción de Gracias en EE. UU., lo que significaría programar un hipotético fin de semana de carrera adicional frente a una panoplia de partidos de la National Football League (NFL). La NFL tiene cinco partidos programados durante el festivo público del 25 al 27 de noviembre, incluidos algunos en Los Angeles y Dallas.

Imola es una firme candidata para albergar el final de la temporada. Photo by: Getty Images

Además, aunque la F1 está deseosa de pregonar el Gran Premio de Las Vegas como un éxito arrollador – de forma única, también actúa como promotora de la carrera –, el evento sigue evolucionando en cuanto al equilibrio entre la hospitalidad VIP y la entrada general. El evento inaugural de 2023 se vio empañado por disputas continuas con partes interesadas locales y muchas zonas VIP estuvieron llamativamente poco concurridas, lo que sugería que hubo cierto error de cálculo sobre la demanda prevista.

Este mes Liberty Media, la empresa matriz de la F1, llegó a un acuerdo de 3 millones de dólares para poner fin a una demanda colectiva presentada por espectadores que fueron retirados de las zonas de visionado antes de los FP1 en 2023, después de que la sesión se retrasara por trabajos correctivos de emergencia en la pista.

De las posibles alternativas europeas, Imola es la más probable, ya que las pistas de Turquía y Portugal, que en teoría disfrutarían de mejor tiempo, están realizando trabajos para adecuarlas a los estándares necesarios para incorporarse al calendario el próximo año.

"Si miro las estadísticas de temperatura en Europa en esa época [principios de diciembre], hace menos frío que la temperatura media de Las Vegas cuando estamos compitiendo", afirmó Domenicali.

"Así que definitivamente es algo en lo que nadie sabe adónde irá la temperatura ni cómo será el tiempo. Creo que, en realidad, vemos en esta situación cómo está ocurriendo la evolución del cambio climático: no hay certeza sobre nada de eso.

"Definitivamente, puedo garantizarles que no haremos ninguna otra carrera en EE. UU. Existía la posibilidad de tener dos carreras en Las Vegas, pero no queremos arruinar, permítanme decirlo así, algo que está creciendo infravalorando lo que estamos haciendo allí.

"Y, por supuesto, no olviden, no tenemos que olvidar que en ese periodo del año estamos compitiendo en EE. UU. contra la NFL. Es un deporte importante que, no quiero decir atractivo, pero hay muchos aficionados viéndolo.

"Así que debemos evitar cualquier tipo de situación que nos ponga frente a algo que, por supuesto, sigue siendo muy grande en EE. UU. Por lo tanto, considerando la restricción que tenemos, necesitamos volver para cerrar toda la documentación relacionada con el Brexit desde el extranjero en el Reino Unido y luego ir a otro lugar.

"Por lo tanto, la única posibilidad es terminar en Europa dentro del mismo marco temporal, esperando que, ya saben, no haya nieve, como podemos esperar en otros lugares. Recuerdo que en Nurburgring, hace muchos años, estábamos corriendo y también tuvimos una situación en la que hubo algunos copos de nieve que en realidad se convirtieron en lluvia.

"Así que esperemos que esto no ocurra. Si ocurre, intentaremos reaccionar ante ello.

"Pero creo que el tiempo debería permitirnos correr en Europa incluso a principios de diciembre."