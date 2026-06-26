A pesar de los problemas en Austria, Cadillac es optimista con las mejoras en sus coches

El viernes del Gran Premio de Austria 2026 resultó un día de bastantes problemas para Cadillac. El equipo estadounidense llegó al circuito de Spielberg con altas expectativas gracias a un paquete de 10 mejoras que introdujeron en el MAC-26, pero la evaluación de las piezas no se concretó correctamente.

Pese a las grandes expectativas generadas por el desembarco del paquete de actualizaciones más extenso de la parrilla, Sergio Pérez y Valtteri Bottas sufrieron contratiempos en el Red Bull Ring.

Para aclarar el panorama, el director técnico del equipo Cadillac, Nick Chester, detalló la razón de los fallos que persiguieron a Checo Pérez y Bottas durante el primer día de actividad.

El monoplaza número 11 de Sergio Pérez provocó una bandera roja en la primera sesión y un coche de seguridad virtual en la FP2, luego de que los mecánicos reemplazaran por completo su Unidad de Control Electrónico (ECU). Al respecto, Chester aclaró la situación del coche del mexicano.

“Sí, fue complicado. Es un problema eléctrico que hace que el coche se apague. Estamos trabajando en ello, por lo que ya cambiamos algunos de los componentes. Ahora estamos revisando más elementos para poder estar listos de cara a la FP3”.

Los problemas se extendieron al lado de Bottas donde el finlandés tuvo una evaluación correcta de los elementos en la FP1, pero en la segunda práctica afrontó un incendio en el inicio del piso del monoplaza. Chester aclaró de inmediato la raíz del incidente que estuvo en el ensamblaje:

“El fondo plano en el auto de Valtteri tuvo un problema de ensamble en la parte media delantera. Eso provocó que el coche bajara demasiado”, señalando que esa fue la razón de que se generara un pequeño incendio.

Más de la F1 : Fórmula 1 Alpine explica sus problemas en Austria y qué da esperanza para la carrera

Finalmente, al ser cuestionado sobre por qué decidieron no introducir la esperada actualización de la unidad de potencia de Ferrari durante este fin de semana, considerando las altas temperaturas, Chester argumentó que el masivo paquete aerodinámico consumió todos los recursos disponibles en los talleres:

“En parte debido a la actualización que trajimos. Implicó demasiado trabajo traer esa mejora para ambos autos. Intentar meter también un cambio de unidad de potencia al mismo tiempo habría sido demasiado. No sé con certeza [cuándo se introducirá el motor]. Podría ser en Silverstone o podría ser en Spa”.

¿Qué busca Cadillac con las diez mejoras?

El equipo introdujo una evolución enfocada en la carrocería, el piso, el difusor y el alerón trasero, buscando mitigar la degradación de los neumáticos. A pesar de que los fallos mecánicos limitaron drásticamente el kilometraje de Checo Pérez y obligaron a Cadillac a usar únicamente un combustible actualizado, las muestras iniciales con Bottas en la FP1 encendieron una luz de optimismo.

“Obviamente es muy pronto. Tuvimos la FP1 y no pudimos dar tantas vueltas. Sí, por lo que podemos ver, parece que es un pequeño paso adelante. Pero veamos mañana en la FP3 y en la clasificación a dónde logramos llegar”, valoró Nick Chester.