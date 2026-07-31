El expiloto de F1 de Williams, Logan Sargeant, anuncia su compromiso

El expiloto de Fórmula 1 Logan Sargeant ha anunciado su compromiso con su pareja desde hace tiempo, Riley Whittall. El joven de 25 años compartió el viernes en las redes sociales unas imágenes de la pedida de mano, acompañando la publicación con el siguiente comentario: "¡Para siempre con mi mejor amigo!".

La pedida de mano tuvo lugar en un altar al aire libre, con elaborados arreglos florales como telón de fondo. Parece que se celebró en el glamuroso complejo turístico Montage Laguna Beach, en , California.

La pareja, que ha mantenido su relación en gran medida alejada de los focos, también posó en la playa y compartió imágenes aéreas de la zona de Laguna Beach.

El anuncio ya había recibido más de 149 000 "me gusta" en el momento de escribir estas líneas, y muchos miembros del paddock de la F1 enviaron mensajes de felicitación, entre ellos Oscar Piastri y Alex Albon.

Los aficionados tampoco tardaron en reaccionar ante la noticia. "¡Enhorabuena a los dos! Me encanta que hayan incluido esa foto aleatoria de un conejito, jajaja", escribió un aficionado en Reddit, mientras que otro añadió: "Dios mío. Siempre he sido fan de Logan, aunque su carrera en la F1 no le haya ido muy bien; siempre me ha parecido un buen tipo. Me alegro mucho por él".

Tras una etapa de 36 carreras con Williams entre 2023 y 2024, durante la cual se convirtió en el primer piloto estadounidense en 30 años en sumar un punto de F1 en el Gran Premio de Estados Unidos de 2023 , Sargeant abandonó la escudería de Grove a mitad de la temporada 2024, cuando fue sustituido por Franco Colapinto.

A finales de 2025 dio el salto a las carreras de resistencia, incorporándose a PR1/Mathiasen Motorsports para disputar las últimas pruebas de la categoría LMP2 del Campeonato IMSA SportsCar. Actualmente compite en la categoría LMGT3 del Campeonato Mundial de Resistencia de la con Proton Competition.

El expiloto de Williams también ha sido confirmado como piloto oficial del próximo proyecto Hypercar de Ford Racing, que marcará el regreso del fabricante a la categoría reina del WEC en 2027. Fue uno de los primeros pilotos anunciados para el programa, junto a Mike Rockenfeller y Sebastian Priaulx.